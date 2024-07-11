Впервые в мире. Южная Корея будет сбивать дроны КНДР лазерной системой

Южная Корея в 2024 году развернет лазерное оружие для сбития северокорейских беспилотников.
Главные тезисы
- Южная Корея в 2024 году выйдет на новый уровень безопасности, развернув лазерное оружие для сбития беспилотников КНДР.
- Проект “Звездные войны” южнокорейской армии разработан совместно с Hanwha Aerospace и позволит эффективнее реагировать на провокации Северной Кореи.
- Решение Южной Кореи пересмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине может повлиять на геополитическую ситуацию в регионе.
- Сотрудничество Северной Кореи и России вызывает обеспокоенность чиновников Южной Кореи в свете нарушения резолюций ООН.
- Лазерное оружие открывает новые возможности в военной сфере, изменяя правила игры на поле боя и усиливая возможности реагирования на угрозы.
Проект лазерного оружия "Звездные войны": что известно
Агентство по закупкам вооружений (DAPA) сообщило, что Южная Корея станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в военных целях.
Сеул назвал свою лазерную программу "проектом "Звездные войны".
Лазерное оружие для поражения беспилотников южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.
В заявлении администрации программы оборонных закупок сообщают, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым — 1,45 долл. за выстрел.
В DAPA назвали это оружие изменяющим правила игры на поле боя в будущем. Если мощность этого оружия увеличить так, чтобы отвечать на угрозы баллистических ракет и самолеты большего размера.
Представитель DAPA объяснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.
Система была оценена как пригодная для ведения боевых действий в апреле прошлого года после успешных испытаний боевыми стрельбами.
DAPA сообщило, что планирует разработать усовершенствованную версию с увеличенной мощностью и дальностью действия.
Военные стремятся усилить свои возможности реагирования на малые БПЛА после того, как в декабре 2022 пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу.
Южная Корея может поставлять оружие Украине
Как заявил советник по национальной безопасности Чана Хо Джина, Южная Корея планирует пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия.
Издание подчеркивает, что Чан намекал на изменение политики Южной Кореи по поводу неоказания летальной помощи Украине.
Конкретные меры будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует, а не раскрывать наши планы заранее, – сказал Чан.
Южнокорейский политик также выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, направленного на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества.
Он подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет объектом международного расследования и санкций, и пообещал принять соответствующие меры.
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