Впервые в мире. Южная Корея будет сбивать дроны КНДР лазерной системой

Южная Корея в 2024 году развернет лазерное оружие для сбития северокорейских беспилотников.

Проект лазерного оружия "Звездные войны": что известно

Агентство по закупкам вооружений (DAPA) сообщило, что Южная Корея станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в военных целях.

Сеул назвал свою лазерную программу "проектом "Звездные войны".

Лазерное оружие для поражения беспилотников южнокорейские военные разработали совместно с Hanwha Aerospace.

В заявлении администрации программы оборонных закупок сообщают, что это оружие является эффективным, тихим, незаметным и дешевым — 1,45 долл. за выстрел.

Наша страна становится первой страной в мире, разворачивающей и эксплуатирующей лазерное оружие, и возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены. Поделиться

В DAPA назвали это оружие изменяющим правила игры на поле боя в будущем. Если мощность этого оружия увеличить так, чтобы отвечать на угрозы баллистических ракет и самолеты большего размера.

Представитель DAPA объяснил на брифинге, что лазерное оружие сбивает беспилотники, сжигая лучами света двигатели или другое электрическое оборудование беспилотников в течение 10-20 секунд.

Система была оценена как пригодная для ведения боевых действий в апреле прошлого года после успешных испытаний боевыми стрельбами.

DAPA сообщило, что планирует разработать усовершенствованную версию с увеличенной мощностью и дальностью действия.

Военные стремятся усилить свои возможности реагирования на малые БПЛА после того, как в декабре 2022 пять северокорейских беспилотников вторглись через межкорейскую границу.

Южная Корея может поставлять оружие Украине

Как заявил советник по национальной безопасности Чана Хо Джина, Южная Корея планирует пересмотреть вопрос о предоставлении Украине оружия.

Издание подчеркивает, что Чан намекал на изменение политики Южной Кореи по поводу неоказания летальной помощи Украине.

Чиновник заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую неопределенность типов вооружений. Поделиться

Конкретные меры будут раскрыты позже, и будет интересно посмотреть, как Россия отреагирует, а не раскрывать наши планы заранее, – сказал Чан.

Южнокорейский политик также выразил "серьезную обеспокоенность" и осудил подписание всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, направленного на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что любое сотрудничество, прямо или косвенно способствующее военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет объектом международного расследования и санкций, и пообещал принять соответствующие меры.