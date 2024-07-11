Вперше у світі. Південна Корея збиватиме дрони КНДР лазерною системою

Південна Корея у 2024 році розгорне лазерну зброю для збивання північнокорейських безпілотників.

Проєкт лазерної зброї “Зоряні війни”: що відомо

Агентство із закупівель озброєнь (DAPA) повідомило, що Південна Корея стане першою в світі країною, яка розгорне і використовуватиме таку зброю у військових цілях.

Сеул назвав свою лазерну програму "проєктом "Зоряні війни".

Лазерну зброю для ураження безпілотників південнокорейські військові розробили спільно з Hanwha Aerospace.

У заяві адміністрації програми оборонних закупівель повідомляють, що ця зброя є ефективною, тихою, непомітною і дешевою — 1,45 дол за постріл.

Наша країна стає першою країною в світі, яка розгортає і експлуатує лазерну зброю, і можливості реагування наших військових на провокації Північної Кореї з використанням безпілотників будуть ще більше посилені. Поширити

У DAPA назвали цю зброю такою, що змінює правила гри на полі бою в майбутньому. Якщо потужність цієї зброї збільшити так, щоб відповідати на загрози балістичних ракет і літаки більшого розміру.

Представник DAPA пояснив на брифінгу, що лазерна зброя збиває безпілотники, спалюючи променями світла двигуни або інше електричне обладнання безпілотників протягом 10-20 секунд.

Система була оцінена як придатна для ведення бойових дій у квітні минулого року після успішних випробувань бойовими стрільбами.

DAPA повідомило, що планує розробити вдосконалену версію зі збільшеною потужністю і дальністю дії.

Військові прагнуть посилити свої можливості реагування на малі БПЛА після того, як у грудні 2022 року п'ять північнокорейських безпілотників вторглися через міжкорейський кордон.

Південна Корея може постачати зброю Україні

Як заявив радник з національної безпеки Чана Хо Джина, Південна Корея планує переглянути питання про надання Україні зброї.

Видання підкреслює, що Чан натякав на зміну політики Південної Кореї щодо ненадання летальної допомоги Україні.

Чиновник заявив, що Південна Корея зберігатиме стратегічну невизначеність щодо типів озброєнь. Поширити

Конкретні заходи будуть розкриті пізніше, і буде цікаво подивитися, як Росія відреагує, а не розкривати наші плани заздалегідь, − сказав Чан.

Південнокорейський політик також висловив "серйозну стурбованість" і засудив підписання всеосяжного договору про стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, який спрямований на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва.

Він підкреслив, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано сприяє військовому посиленню Північної Кореї, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і буде об'єктом міжнародного розслідування та санкцій, і пообіцяв вжити відповідних заходів.