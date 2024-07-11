Дания присоединилась к международной Коалиции дронов для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Дания присоединилась к международной Коалиции дронов для Украины

Минобороны Дании
Дания
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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение, согласно которому страна присоединяется к коалиции дронов для Украины.

Главные тезисы

  • Дания присоединилась к коалиции дронов для Украины с целью поставки 1 млн. малых ударных беспилотников.
  • Соглашение предусматривает возможность совместного финансирования странами-участниками приобретения беспилотников для Украины.
  • Дания пообещала поддерживать украинскую оборонную борьбу в течение 10 лет.
  • Министр обороны Дании считает, что беспилотники играют решающую роль в оборонной борьбе и подчеркивают важность международного сотрудничества в этой сфере.
  • Украина получила военную помощь от Литвы, включая патроны, беспилотники и другое вооружение, что поддерживается долгосрочной финансовой поддержкой Литвы на сумму одного млрд евро.

Коалиция планирует доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников

Соглашение предусматривает, что страны-участницы могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины.

Ситуация в Украине остается очень серьезной. Несомненно, украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке со стороны союзников. Дания пообещала поддерживать оборонную борьбу Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы посылаем мощный сигнал, что мы придерживаемся своего слова, – сказал Поульсен.

Троэльс Лунд Поульсен

Троэльс Лунд Поульсен

Министр обороны Дании

По мнению Троэльса Лунд Поульсена, беспилотники имеют решающее значение для оборонной борьбы украинцев, и поэтому международное сотрудничество в коалиции беспилотников так важно.

Отметим, что коалицию дронов возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.

Цель коалиции - доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников.

Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

  • раскладушки

  • патроны 5,56x45 мм

  • беспилотники.

Отметим, что в этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155 мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.

В этом году уже было предоставлено около 115 млн евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится, говорится в сообщении.

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