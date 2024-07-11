Дания присоединилась к международной Коалиции дронов для Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение, согласно которому страна присоединяется к коалиции дронов для Украины.
Главные тезисы
- Дания присоединилась к коалиции дронов для Украины с целью поставки 1 млн. малых ударных беспилотников.
- Соглашение предусматривает возможность совместного финансирования странами-участниками приобретения беспилотников для Украины.
- Дания пообещала поддерживать украинскую оборонную борьбу в течение 10 лет.
- Министр обороны Дании считает, что беспилотники играют решающую роль в оборонной борьбе и подчеркивают важность международного сотрудничества в этой сфере.
- Украина получила военную помощь от Литвы, включая патроны, беспилотники и другое вооружение, что поддерживается долгосрочной финансовой поддержкой Литвы на сумму одного млрд евро.
Коалиция планирует доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников
Соглашение предусматривает, что страны-участницы могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины.
По мнению Троэльса Лунд Поульсена, беспилотники имеют решающее значение для оборонной борьбы украинцев, и поэтому международное сотрудничество в коалиции беспилотников так важно.
Отметим, что коалицию дронов возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.
Цель коалиции - доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников.
Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло
11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.
В новый пакет помощи вошли:
раскладушки
патроны 5,56x45 мм
беспилотники.
Отметим, что в этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155 мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.
Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.
В этом году уже было предоставлено около 115 млн евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится, говорится в сообщении.
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