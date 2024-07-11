Дания присоединилась к международной Коалиции дронов для Украины

Коалиция планирует доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников

Соглашение предусматривает, что страны-участницы могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины.

Ситуация в Украине остается очень серьезной. Несомненно, украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке со стороны союзников. Дания пообещала поддерживать оборонную борьбу Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы посылаем мощный сигнал, что мы придерживаемся своего слова, – сказал Поульсен. Троэльс Лунд Поульсен Министр обороны Дании

По мнению Троэльса Лунд Поульсена, беспилотники имеют решающее значение для оборонной борьбы украинцев, и поэтому международное сотрудничество в коалиции беспилотников так важно.

Отметим, что коалицию дронов возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.

Цель коалиции - доставить в Украину 1 млн малых ударных беспилотников.

Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

раскладушки

патроны 5,56x45 мм

беспилотники.

Отметим, что в этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155 мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.

В этом году уже было предоставлено около 115 млн евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится, говорится в сообщении.