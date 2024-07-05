Украина получит от Латвии 2500 беспилотников на 4 млн евро

Министерство обороны Латвии передаст Украине очередную партию беспилотников - более 2,5 тыс. дронов на общую стоимость 4 млн евро.
Главные тезисы
- В июле Украина получит партию боевых дронов разных типов от латвийских производителей.
- Латвия вместе с другими странами в рамках инициативы "коалиция дронов" вкладывает значительные средства в развитие и производство беспилотников для Украины.
- Латвия вместе со странами-участницами формирует общий фонд для быстрого и эффективного финансирования производства беспилотников.
2500 дронов от Латвии Украина получит в течение июля
Следующая партия боевых дронов разных типов и назначений — всего более 2 500 единиц, произведенных 7 латвийскими компаниями — будет доставлена постепенно в течение июля.
На 2024 год Министерство обороны страны выделило 20 миллионов евро на деятельность в рамках "коалиции дронов", из которых более 10 миллионов евро - на закупку беспилотников у латвийской оборонной промышленности, сообщили на сайте Минобороны Латвии.
В пресс-службе сообщили, что за апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов разного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около 1 млн евро.
В этом году приоритетным направлением поставки будут FPV-дроны.
Планируемые закупки были разделены на несколько партий, чтобы дать возможность производителям постепенно расширить свои производственные мощности, адаптировать и усовершенствовать образцы.
Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" 14 стран.
Кроме Латвии, играющей ведущую роль, в "коалиции дронов" также принимают участие соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия.
Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.
Германия передала Украине третий ЗРК Patriot
Украинский экипаж зенитной системы за последние месяцы прошел соответствующую подготовку в Германии.
В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х в пятницу, 5 июля.
Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.
В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024
Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-