Украина получит от Латвии 2500 беспилотников на 4 млн евро

2500 дронов от Латвии Украина получит в течение июля

Следующая партия боевых дронов разных типов и назначений — всего более 2 500 единиц, произведенных 7 латвийскими компаниями — будет доставлена постепенно в течение июля.

Коалиция дронов начинает работать… Вместе с другими членами инициативы мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять Украине боевые дроны разного назначения в соответствии с текущими потребностями и потребностями испытаний украинской армии. Параллельно инвестируются значительные средства в последующие разработки и приложения. Андрис Спрудс Министр обороны Латвии

На 2024 год Министерство обороны страны выделило 20 миллионов евро на деятельность в рамках "коалиции дронов", из которых более 10 миллионов евро - на закупку беспилотников у латвийской оборонной промышленности, сообщили на сайте Минобороны Латвии.

В пресс-службе сообщили, что за апрель и май Латвия передала в Украину 135 боевых дронов разного назначения и средства РЭБ общей стоимостью около 1 млн евро.

В этом году приоритетным направлением поставки будут FPV-дроны.

Планируемые закупки были разделены на несколько партий, чтобы дать возможность производителям постепенно расширить свои производственные мощности, адаптировать и усовершенствовать образцы.

Минобороны Латвии отмечает, что в настоящее время в "коалиции дронов" 14 стран.

Кроме Латвии, играющей ведущую роль, в "коалиции дронов" также принимают участие соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия.

Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.

Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

Украинский экипаж зенитной системы за последние месяцы прошел соответствующую подготовку в Германии.

В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в соцсети Х в пятницу, 5 июля.

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет, – написал дипломат. Поделиться

Дипломат также добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.