Латвия потратит 12 млн евро на строительство нового оружейного завода

Латвия планирует запустить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов на фоне войны России против Украины. Предприятие планируют открыть в 2026 году.
Главные тезисы
- Латвия планирует потратить 12 млн евро на строительство нового завода по производству артиллерийских боеприпасов, выпускающего 50 тыс пороховых зарядов в год.
- Кроме того, страна выделяет 20 млн евро на создание армии беспилотников, с целью внедрения современных технологий в оборону.
- Планируется поставлять артиллерийские боеприпасы украинской армии и помогать в борьбе с угрозой российской оккупации.
- Город Даугавпилс считается наиболее уязвимым в случае вторжения оккупационной армии РФ из-за наличия российских агентов и спецслужб.
- Латвия активно развивает свои оборонные возможности, строя новый завод по производству артиллерийских снарядов и инвестируя в беспилотники для поддержки Украины и укрепления собственной обороноспособности.
Латвия построит завод по производству артснарядов
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что завод будет в год выпускать 50 тысяч модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов. Пока еще идут переговоры с местными властями.
Завод хотят построить на территории, принадлежащей министерству обороны. Там есть необходимая инфраструктура.
Строительство завода будет стоить около 12 млн. евро, из них 1 млн. евро — софинансирование Европейского союза.
На закупку сырья для производства артиллерийских боеприпасов требуется около 15 млн. евро в год. Сырье планируют покупать в Италии.
Латвия выделяет деньги для Украины
По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.
Видя важность беспилотников в войне и, руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников.
Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.
Выделенные 20 млн. евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн. евро.
Какой город в Латвии наиболее уязвим в случае вторжения оккупационной армии РФ
"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, эксбоец "Кракена" — в интервью Online.UA отметил, что большое количество россиян в Латвии ожидают вторжения оккупационной армии РФ.
Латвиец считает, что в городе Даугавпилс находится большое количество агентов российских спецслужб, в частности ФСБ.
По его словам, город настолько пророссийский, что преступная армия РФ могла бы захватить его в считанные часы, аналогично тому, как страна-агрессор аннексировала Крым в 2014 году.
Внезапно просто заедут и все, больше нет города.
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