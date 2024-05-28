Латвия выделяет еще 20 млн евро для коалиции дронов в Украине

Латвия планирует в 2024 году инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн. евро в поддержку Украины. Эта же сумма будет направлена для усиления латвийской армии дронов.
Латвия выделяет деньги для Украины
По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.
Как пишет издание, по словам Спурдса означает, что Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.
Выделенные 20 млн. евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн. евро.
Коалиция дронов
Ряд стран сообщил о создании Коалиции дронов, направленной на закупку беспилотников Украины. Недавно в Латвии сообщили, что готовятся отправить Украине первую партию беспилотников.
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, Украина передает союзникам, участвующим в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.
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