Латвия выделяет еще 20 млн евро для коалиции дронов в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия выделяет еще 20 млн евро для коалиции дронов в Украине

дрон
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Источник:  LSM

Латвия планирует в 2024 году инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн. евро в поддержку Украины. Эта же сумма будет направлена для усиления латвийской армии дронов.

Латвия выделяет деньги для Украины

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.

Видя важность беспилотников в войне и, руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников, — сказал он.

Как пишет издание, по словам Спурдса означает, что Латвия будет не только поставлять Украине беспилотники, но и будет активнее внедрять эти технологии в своей армии.

Выделенные 20 млн. евро будут направлены как на создание инфраструктуры, так и на закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн. евро.

Испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне, — рассказал Спрудс.

Коалиция дронов

Ряд стран сообщил о создании Коалиции дронов, направленной на закупку беспилотников Украины. Недавно в Латвии сообщили, что готовятся отправить Украине первую партию беспилотников.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, Украина передает союзникам, участвующим в Коалиции дронов, результаты тестирования их беспилотников на поле боя.

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