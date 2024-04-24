Коалиция дронов для Украины собрала почти 500 млн евро

Возглавляемая Латвией Коалиция дронов собрала для Украины почти полмиллиарда евро на закупку беспилотников

Коалиция дронов собирает деньги на помощь Украине

Сейчас в Коалиции дронов 8 государств.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.

Teju 500 miljoni eiro - šādu summu droniem Ukrainai jau šobrīd piesaistījusi Latvijas iniciētā dronu koalīcija. Pašlaik par kopīgu iepirkumu droniem 400 miljonu eiro vērtībā paziņojušas 🇩🇰Dānija un 🇳🇱Nīderlande. 70 miljonus eiro ieguldīs 🇨🇦Kanāda, 3 miljonus 🇱🇹Lietuva un vismaz… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 24, 2024

Около 500 миллионов евро — такую сумму на дроны уже собрала коалиция беспилотников, инициированная Латвией. Андрис Спрудс Министр обороны Латвии

Спрудс проинформировал, что Нидерланды и Дания объявили о совместной закупке БПЛА для Украины на общую сумму 400 млн евро. Канада финансирует инициативу 70 млн евро. Также на приобретение дронов средства выделили Литва — 3 млн евро, и Латвия — 10 млн евро.

И это только начало. Идут активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции.

Коалиция дронов растет

В Министерство обороны работают над тем, чтобы к коалиции дронов присоединилось не менее 20 стран. В настоящее время коалиция насчитывает 8 стран-партнеров

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Можем констатировать, что дроновая коалиция официально запущена на последнем "Рамштайне". У нас две страны-основательницы — Латвия и Великобритания. Благодарим наших партнеров за это лидерство, за то, что предложили сделать этот весомый шаг к нашей победе, к развитию беспилотных систем. Сейчас у нас есть 8 стран, которые присоединились к дроновой коалиции. Поделиться

По словам Черногоренко, работа коалиции продолжается в трех направлениях — это закупка за счет финансовой помощи партнеров беспилотных аппаратов украинского производства, поставки готовых беспилотных аппаратов стран-партнеров и совместная работа над технологическими решениями, которые должны быть имплементированы для эффективной работы этих систем.