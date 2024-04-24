Коалиция дронов для Украины собрала почти 500 млн евро

Возглавляемая Латвией Коалиция дронов собрала для Украины почти полмиллиарда евро на закупку беспилотников
Коалиция дронов собирает деньги на помощь Украине
Сейчас в Коалиции дронов 8 государств.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в соцсети X.
Спрудс проинформировал, что Нидерланды и Дания объявили о совместной закупке БПЛА для Украины на общую сумму 400 млн евро. Канада финансирует инициативу 70 млн евро. Также на приобретение дронов средства выделили Литва — 3 млн евро, и Латвия — 10 млн евро.
И это только начало. Идут активные переговоры с другими странами беспилотной коалиции.
Коалиция дронов растет
В Министерство обороны работают над тем, чтобы к коалиции дронов присоединилось не менее 20 стран. В настоящее время коалиция насчитывает 8 стран-партнеров
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
По словам Черногоренко, работа коалиции продолжается в трех направлениях — это закупка за счет финансовой помощи партнеров беспилотных аппаратов украинского производства, поставки готовых беспилотных аппаратов стран-партнеров и совместная работа над технологическими решениями, которые должны быть имплементированы для эффективной работы этих систем.
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