Коаліція дронів для України зібрала майже 500 млн євро

Очолювана Латвією Коаліція дронів зібрала для України майже пів мільярда євро на закупівлю безпілотників

Коаліція дронів збирає гроші на допомогу Україні

Наразі в Коаліції дронів 8 держав.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.

Teju 500 miljoni eiro - šādu summu droniem Ukrainai jau šobrīd piesaistījusi Latvijas iniciētā dronu koalīcija. Pašlaik par kopīgu iepirkumu droniem 400 miljonu eiro vērtībā paziņojušas 🇩🇰Dānija un 🇳🇱Nīderlande. 70 miljonus eiro ieguldīs 🇨🇦Kanāda, 3 miljonus 🇱🇹Lietuva un vismaz… — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 24, 2024

Майже 500 мільйонів євро — таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією. Андріс Спрудс Міністр оборони Латвії

Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму 400 млн євро. Канада фінансує ініціативу 70 млн євро. Також на придбання дронів кошти виділили Литва — 3 млн євро, і Латвія — 10 млн євро.

І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції.

Коаліція дронів зростає

У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Можемо констатувати, що дронова коаліція офіційно запущена на останньому "Рамштайні". Ми маємо дві країни-засновниці — Латвія і Велика Британія. Дуже дякуємо нашим партнерам за це лідерство, за те, що запропонували зробити цей вагомий крок до нашої перемоги, до розвитку безпілотних систем. Наразі ми маємо 8 країн, які доєдналися до дронової коаліції. Поширити

За словами Черногоренко, робота коаліції наразі триває у трьох напрямках — це закупівля коштом фінансової допомоги партнерів безпілотних апаратів українського виробництва, постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів і спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем.