Коаліція дронів для України зібрала майже 500 млн євро
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Коаліція дронів для України зібрала майже 500 млн євро

Дрони
Джерело:  Еспресо

Очолювана Латвією Коаліція дронів зібрала для України майже пів мільярда євро на закупівлю безпілотників

Коаліція дронів збирає гроші на допомогу Україні

Наразі в Коаліції дронів 8 держав.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.

Майже 500 мільйонів євро — таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією.

Андріс Спрудс

Андріс Спрудс

Міністр оборони Латвії

Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму 400 млн євро. Канада фінансує ініціативу 70 млн євро. Також на придбання дронів кошти виділили Литва — 3 млн євро, і Латвія — 10 млн євро.

І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції.

Коаліція дронів зростає

У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Можемо констатувати, що дронова коаліція офіційно запущена на останньому "Рамштайні". Ми маємо дві країни-засновниці — Латвія і Велика Британія. Дуже дякуємо нашим партнерам за це лідерство, за те, що запропонували зробити цей вагомий крок до нашої перемоги, до розвитку безпілотних систем. Наразі ми маємо 8 країн, які доєдналися до дронової коаліції.

За словами Черногоренко, робота коаліції наразі триває у трьох напрямках — це закупівля коштом фінансової допомоги партнерів безпілотних апаратів українського виробництва, постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів і спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем.

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