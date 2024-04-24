Коаліція дронів для України зібрала майже 500 млн євро

Очолювана Латвією Коаліція дронів зібрала для України майже пів мільярда євро на закупівлю безпілотників
Коаліція дронів збирає гроші на допомогу Україні
Наразі в Коаліції дронів 8 держав.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.
Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму 400 млн євро. Канада фінансує ініціативу 70 млн євро. Також на придбання дронів кошти виділили Литва — 3 млн євро, і Латвія — 10 млн євро.
І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції.
Коаліція дронів зростає
У Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 8 країн-партнерів
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
За словами Черногоренко, робота коаліції наразі триває у трьох напрямках — це закупівля коштом фінансової допомоги партнерів безпілотних апаратів українського виробництва, постачання готових безпілотних апаратів країн-партнерів і спільна робота над технологічними рішеннями, які мають бути імплементовані для ефективної роботи цих систем.
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