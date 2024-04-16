Латвія відправить Україні першу партію безпілотників

Уряд Латвії на засіданні у вівторок ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників в межах "коаліції дронів", яку ініціювала країна.

Що відомо про відправлення безпілотників з Латвії

Якщо до цього відправлення дронів Латвією здійснювалося на громадські пожертви, то сьогоднішнім рішенням уряду відправляється перша велика партія.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це перший важливий внесок Латвії в цю коаліцію.

У закупівлях задіяна місцева індустрія, і це означає, що коаліція дронів активно набирає обертів для підтримки України.

Дрони для України вирізняються високою якістю і пройшли перевірки, додав міністр.

Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.

Коаліція дронів для допомоги Україні

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

Швеція;

Данія;

Німеччина;

Литва;

Естонія;

Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги. Поширити

Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.