Латвія відправить Україні першу партію безпілотників

Уряд Латвії на засіданні у вівторок ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників в межах "коаліції дронів", яку ініціювала країна.
Що відомо про відправлення безпілотників з Латвії
Якщо до цього відправлення дронів Латвією здійснювалося на громадські пожертви, то сьогоднішнім рішенням уряду відправляється перша велика партія.
Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це перший важливий внесок Латвії в цю коаліцію.
У закупівлях задіяна місцева індустрія, і це означає, що коаліція дронів активно набирає обертів для підтримки України.
Дрони для України вирізняються високою якістю і пройшли перевірки, додав міністр.
Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.
Коаліція дронів для допомоги Україні
12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.
Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:
Швеція;
Данія;
Німеччина;
Литва;
Естонія;
Нідерланди.
Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.
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