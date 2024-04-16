Латвія відправить Україні першу партію безпілотників
Категорія
Світ
Дата публікації

Латвія відправить Україні першу партію безпілотників

дрон
Джерело:  Delfi

Уряд Латвії на засіданні у вівторок ухвалив рішення про відправку першої партії безпілотників в межах "коаліції дронів", яку ініціювала країна.

Що відомо про відправлення безпілотників з Латвії

Якщо до цього відправлення дронів Латвією здійснювалося на громадські пожертви, то сьогоднішнім рішенням уряду відправляється перша велика партія.

Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що це перший важливий внесок Латвії в цю коаліцію.

У закупівлях задіяна місцева індустрія, і це означає, що коаліція дронів активно набирає обертів для підтримки України.

Дрони для України вирізняються високою якістю і пройшли перевірки, додав міністр.

Латвія виділятиме на розвиток коаліції дронів щонайменше 10 млн євро на рік. Амбіція країн, що входять до коаліції, – забезпечити мільйон дронів для потреб України.

Коаліція дронів для допомоги Україні

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:

  • Швеція;

  • Данія;

  • Німеччина;

  • Литва;

  • Естонія;

  • Нідерланди.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.

Як повідомив Умєров, коаліція дронів офіційно стартувала 17 лютого.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики заявляють про загрозу для енергетичних ринків на тлі атак українських дронів по НПЗ в РФ
Атака БпЛА по НПЗ в РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили всі дрони під час нічної атаки Росії
Повітряні Сили ЗСУ
дрони РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чому США не збивають дрони в Україні, як в Ізраїлі — заява Білого дому
The White House
Джон Кірбі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?