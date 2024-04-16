Латвия отправит в Украину первую партию беспилотников
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия отправит в Украину первую партию беспилотников

дрон
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Источник:  Delfi

Правительство Латвии на заседании во вторник приняло решение об отправке первой партии беспилотников в рамках "инициированной страной коалиции дронов".

Что известно об отправке беспилотников из Латвии

Если до этого отправление дронов по Латвии осуществлялось на общественные пожертвования, то сегодняшним решением правительства отправляется первая крупная партия.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что это первый важный вклад Латвии в эту коалицию.

В закупках задействована местная индустрия, и это означает, что коалиция дронов активно набирает обороты для поддержки Украины.

Дроны для Украины отличаются высоким качеством и прошли проверки, добавил министр.

Латвия будет выделять на развитие коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Амбиция стран, входящих в коалицию, – обеспечить миллион дронов для нужд Украины.

Коалиция дронов для помощи Украине

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

  • Швеция;

  • Дания;

  • Германия;

  • Литва;

  • Эстония;

  • Нидерланды.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Как сообщил Умеров, коалиция дронов официально стартовала 17 февраля.

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