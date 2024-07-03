Латвія витратить 12 млн євро на будівництво нового збройового заводу

Латвія планує запустити новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів на тлі війни Росії проти України. Підприємство планують відкрити у 2026 році.

Латвія збудує завод з виробництва артснарядів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що завод буде у рік випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів. Поки ще йдуть переговори з місцевою владою.

Завод хочуть збудувати на території, що належить міністерству оборони. Там є необхідна інфраструктура.

Будівництво заводу коштуватиме близько 12 млн євро, з них 1 млн євро — співфінансування Європейського союзу.

На закупівлю сировини для виробництва артилерійських боєприпасів потрібно близько 15 млн євро на рік. Сировину планують купувати в Італії.

Артилерійські снаряди поставлятимуть і латвійській армії. Поширити

Латвія виділяє гроші для України

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.

Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників.

Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.

Виділені 20 млн євро будуть направлені як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.

Наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні. Поширити

Яке місто у Латвії найбільш вразливе у разі вторгнення окупаційної армії РФ

"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" — в інтерв'ю Online.UA зазначив, що велика кількість росіян у Латвії очікують на вторгнення окупаційної армії РФ.

“Латвієць” ввважає, що у місті Даугавпілс перебуває велика кількість агентів російських спецслужб, зокрема ФСБ.

За його словами, місто настільки проросійське, що злочинна армія РФ могла б захопити його за лічені години, аналогічному тому, як країна-агресорка анексувала Крим у 2014 році.