Латвія витратить 12 млн євро на будівництво нового збройового заводу

Латвія планує запустити новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів на тлі війни Росії проти України. Підприємство планують відкрити у 2026 році.
Головні тези:
- Латвія планує витратити 12 млн євро на будівництво нового заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.
- Завод буде випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів на рік для артилерійської техніки.
- Крім того, Латвія виділяє 20 млн євро для створення армії безпілотників, впроваджуючи ці технології у свою армію.
- Місто Даугавпілс в Латвії вважається найбільш вразливим у разі вторгнення окупаційної армії РФ через присутність російських агентів та спецслужб.
- Латвія планує поставляти артилерійські боєприпаси українській армії та активно допомагати в усуненні загрози окупації.
Латвія збудує завод з виробництва артснарядів
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що завод буде у рік випускати 50 тисяч модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів. Поки ще йдуть переговори з місцевою владою.
Завод хочуть збудувати на території, що належить міністерству оборони. Там є необхідна інфраструктура.
Будівництво заводу коштуватиме близько 12 млн євро, з них 1 млн євро — співфінансування Європейського союзу.
На закупівлю сировини для виробництва артилерійських боєприпасів потрібно близько 15 млн євро на рік. Сировину планують купувати в Італії.
Латвія виділяє гроші для України
За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії.
Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників.
Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії.
Виділені 20 млн євро будуть направлені як на створення інфраструктури, так і на закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро.
Яке місто у Латвії найбільш вразливе у разі вторгнення окупаційної армії РФ
"Латвієць" — боєць 3-ї ОШБр, доброволець з Латвії, ексбоєць "Кракена" — в інтерв'ю Online.UA зазначив, що велика кількість росіян у Латвії очікують на вторгнення окупаційної армії РФ.
“Латвієць” ввважає, що у місті Даугавпілс перебуває велика кількість агентів російських спецслужб, зокрема ФСБ.
За його словами, місто настільки проросійське, що злочинна армія РФ могла б захопити його за лічені години, аналогічному тому, як країна-агресорка анексувала Крим у 2014 році.
Раптово просто заїдуть і все, більше немає міста.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-