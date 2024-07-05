Україна отримає від Латвії 2500 безпілотників на 4 млн євро

Міністерство оборони Латвії передасть Україні чергову партію безпілотників - понад 2,5 тис дронів на загальну вартість 4 млн євро.
Головні тези:
- У липні Україна отримає партію бойових дронів різних типів від латвійських виробників.
- Латвія разом з іншими країнами в рамках ініціативи “коаліція дронів” вкладає значні кошти у розвиток та виробництво безпілотників для України.
- Латвія, разом з країнами-учасницями, формує спільний фонд для швидкого та ефективного фінансування виробництва безпілотників.
2500 дронів від Латвії Україна отримає впродовж липня
Наступна партія бойових дронів різних типів і призначень — загалом понад 2 500 одиниць, вироблених 7 латвійськими компаніями — буде доставлена поступово впродовж липня.
На 2024 рік Міністерство оборони країни виділило 20 мільйонів євро на діяльність в рамках "коаліції дронів", з яких понад 10 мільйонів євро — на закупівлю безпілотників у латвійської оборонної промисловості, повідомили на сайті Міноборони Латвії.
У пресслужбі повідомили, що за квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.
Цього року пріоритетним напрямком постачання будуть FPV-дрони.
Заплановані закупівлі були розділені на кілька партій, щоб дати можливість виробникам поступово розширити свої виробничі потужності, адаптувати та вдосконалити зразки.
Міноборони Латвії зазначає, що на даний час у "коаліції дронів" 14 країн.
Окрім Латвії, яка відіграє провідну роль, у "коаліції дронів" також беруть участь сусідні Естонія та Литва, а також Польща, Велика Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія.
Ці країни зібрали понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників і працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати виробництво безпілотників.
Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
Український екіпаж зенітної системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х в п’ятницю, 5 липня.
Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.
В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет.— Martin Jaeger (@MJaegerT) July 5, 2024
Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. #StandWithUkraine pic.twitter.com/sUhDdOJij8
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