Україна отримає від Латвії 2500 безпілотників на 4 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Латвії 2500 безпілотників на 4 млн євро

Коаліція дронів
Джерело:  online.ua

Міністерство оборони Латвії передасть Україні чергову партію безпілотників - понад 2,5 тис дронів на загальну вартість 4 млн євро.

Головні тези:

  • У липні Україна отримає партію бойових дронів різних типів від латвійських виробників.
  • Латвія разом з іншими країнами в рамках ініціативи “коаліція дронів” вкладає значні кошти у розвиток та виробництво безпілотників для України.
  • Латвія, разом з країнами-учасницями, формує спільний фонд для швидкого та ефективного фінансування виробництва безпілотників.

2500 дронів від Латвії Україна отримає впродовж липня

Наступна партія бойових дронів різних типів і призначень — загалом понад 2 500 одиниць, вироблених 7 латвійськими компаніями — буде доставлена поступово впродовж липня.

Коаліція дронів починає працювати… Разом з іншими членами ініціативи ми постійно працюємо над тим, щоб постачати Україні бойові дрони різного призначення відповідно до поточних потреб і потребами випробувань української армії. Паралельно інвестуються значні кошти у подальші розробки та застосування.

Андріс Спрудс

Андріс Спрудс

Міністр оборони Латвії

На 2024 рік Міністерство оборони країни виділило 20 мільйонів євро на діяльність в рамках "коаліції дронів", з яких понад 10 мільйонів євро — на закупівлю безпілотників у латвійської оборонної промисловості, повідомили на сайті Міноборони Латвії.

У пресслужбі повідомили, що за квітень і травень Латвія передала в Україну 135 бойових дронів різного призначення та засоби РЕБ загальною вартістю близько 1 млн євро.

Цього року пріоритетним напрямком постачання будуть FPV-дрони.

Заплановані закупівлі були розділені на кілька партій, щоб дати можливість виробникам поступово розширити свої виробничі потужності, адаптувати та вдосконалити зразки.

Міноборони Латвії зазначає, що на даний час у "коаліції дронів" 14 країн.

Окрім Латвії, яка відіграє провідну роль, у "коаліції дронів" також беруть участь сусідні Естонія та Литва, а також Польща, Велика Британія, Данія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада та Австралія.

Ці країни зібрали понад пів мільярда євро на постачання Україні безпілотників і працюють над створенням спільного фонду, який дозволить швидше та ефективніше фінансувати виробництво безпілотників.

Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot

Український екіпаж зенітної системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

В Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер у соцмережі Х в п’ятницю, 5 липня.

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет, — написав дипломат.

Дипломат також додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

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