Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Міноборони Данії
Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України.

Головні тези:

  • Данія долучилася до коаліції дронів для України з метою постачання 1 млн малих ударних безпілотників.
  • Угода передбачає можливість спільного фінансування країнами-учасницями придбання безпілотників для України.
  • Данія пообіцяла підтримувати українську оборонну боротьбу протягом наступних 10 років.
  • Міністр оборони Данії вважає, що безпілотники відіграють вирішальну роль у оборонній боротьбі та підкреслює важливість міжнародної співпраці в цій сфері.
  • Україна отримала військову допомогу від Литви, включно з патронами, безпілотниками та іншим озброєнням, що підтримується довгостроковою фінансовою підтримкою Литви на суму одного млрд євро.

Коаліція планує доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників

Угода передбачає, що країни-учасниці можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.

Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Данія пообіцяла підтримувати оборонну боротьбу України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми посилаємо потужний сигнал, що ми дотримуємося свого слова, — сказав Поульсен.

Троельс Лунд Поульсен

Троельс Лунд Поульсен

Міністр оборони Данії

На думку Троельса Лунд Поульсена, безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою

Зазначимо, що коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.

Коаліція має на меті доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників.

Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

  • розкладачки

  • патрони 5,56x45 мм

  • безпілотники.

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння. 

Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.

 Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться, — йдеться в повідомленні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ. Сили ППО знищили 39 ракет та 20 безпілотників
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Туапсе після атаки безпілотників палає НПЗ — відео
НПЗ в Туапсе
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає від Латвії 2500 безпілотників на 4 млн євро
Коаліція дронів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?