Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України.

Коаліція планує доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників

Угода передбачає, що країни-учасниці можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.

Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Данія пообіцяла підтримувати оборонну боротьбу України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми посилаємо потужний сигнал, що ми дотримуємося свого слова, — сказав Поульсен. Троельс Лунд Поульсен Міністр оборони Данії

На думку Троельса Лунд Поульсена, безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою

Зазначимо, що коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.

Коаліція має на меті доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників.

Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

розкладачки

патрони 5,56x45 мм

безпілотники.

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння.

Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.

Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться, — йдеться в повідомленні.