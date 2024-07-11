Данія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України.
Головні тези:
- Данія долучилася до коаліції дронів для України з метою постачання 1 млн малих ударних безпілотників.
- Угода передбачає можливість спільного фінансування країнами-учасницями придбання безпілотників для України.
- Данія пообіцяла підтримувати українську оборонну боротьбу протягом наступних 10 років.
- Міністр оборони Данії вважає, що безпілотники відіграють вирішальну роль у оборонній боротьбі та підкреслює важливість міжнародної співпраці в цій сфері.
- Україна отримала військову допомогу від Литви, включно з патронами, безпілотниками та іншим озброєнням, що підтримується довгостроковою фінансовою підтримкою Литви на суму одного млрд євро.
Коаліція планує доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників
Угода передбачає, що країни-учасниці можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.
На думку Троельса Лунд Поульсена, безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою
Зазначимо, що коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.
Коаліція має на меті доставити в Україну 1 млн малих ударних безпілотників.
Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло
11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.
До нового пакету допомоги ввійшли:
розкладачки
патрони 5,56x45 мм
безпілотники.
Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння.
Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.
Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться, — йдеться в повідомленні.
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