Россияне пожаловались на атаку дронов в четырех областях РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне пожаловались на атаку дронов в четырех областях РФ

БПЛА
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Источник:  online.ua

Так называемое "Минобороны" России в очередной раз заявило, что в ночь на 11 июня украинские силы якобы атаковали беспилотниками 4 региона РФ.

Главные тезисы

  • Россия цинично обвинила "украинский режим" в атаках беспилотниками.
  • В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО отразили атаку дронов в нескольких регионах страны.
  • 6 июля власти Краснодарского края России заявили об "атаке украинских дронов" и ликвидации возгораний с участием оперативных и спецслужб.

Ночью российские средства ПВО якобы сбили 5 беспилотников

В России в очередной раз обвинили в атаке беспилотников "киевский режим".

В минувшую ночь пресечен ряд попыток киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 5 беспилотников.

  • 2 - над Брянской областью,

  • 1 - над Тамбовской областью,

  • 1 - над Тульской областью,

  • 1 – Московской областью.

Минобороны РФ

В свою очередь, так называемый "мэр Москвы" Сергей Собянин заявил о якобы падении обломков дрона. В то же время, по предварительным данным, повреждений или раненых нет. Он заметил, что беспилотник улетал на Москву.

В Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку дронов

6 июля власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов.

В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона - Ейском, Ленинградском и Павловском.

В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.

У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.

Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.

На месте работали оперативные и специальные службы, ликвидировавшие возгорание. По предварительной информации от страны-агрессорки, пострадавших нет.

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