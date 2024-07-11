Россияне пожаловались на атаку дронов в четырех областях РФ

Так называемое "Минобороны" России в очередной раз заявило, что в ночь на 11 июня украинские силы якобы атаковали беспилотниками 4 региона РФ.
Главные тезисы
- Россия цинично обвинила "украинский режим" в атаках беспилотниками.
- В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО отразили атаку дронов в нескольких регионах страны.
- 6 июля власти Краснодарского края России заявили об "атаке украинских дронов" и ликвидации возгораний с участием оперативных и спецслужб.
Ночью российские средства ПВО якобы сбили 5 беспилотников
В России в очередной раз обвинили в атаке беспилотников "киевский режим".
Отмечается, что российские силы ПВО якобы уничтожили и перехватили 5 беспилотников.
2 - над Брянской областью,
1 - над Тамбовской областью,
1 - над Тульской областью,
1 – Московской областью.
В свою очередь, так называемый "мэр Москвы" Сергей Собянин заявил о якобы падении обломков дрона. В то же время, по предварительным данным, повреждений или раненых нет. Он заметил, что беспилотник улетал на Москву.
В Краснодарском крае РФ пожаловались на атаку дронов
6 июля власти Краснодарского края России в очередной раз пожаловались на "украинскую атаку" дронов.
В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона - Ейском, Ленинградском и Павловском.
В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.
У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.
Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.
На месте работали оперативные и специальные службы, ликвидировавшие возгорание. По предварительной информации от страны-агрессорки, пострадавших нет.
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