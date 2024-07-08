Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ

Украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия.
Украинские операторы БПЛА усовершенствовали перехват российских дронов
В качестве примера приводится видео от 1 июня, на котором украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника ZALA и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" во время полета возле города Большая Новоселка в Донецкой области. .
29 июня оперативная группировка войск "Харьков" обнародовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник с видом от первого лица перехватывает летящий в воздухе на Харьковском направлении российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет".
В ISW констатируют, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. В Институте изучения войны отмечают, что не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.
В то же время, отмечается в отчете, россияне воспользовались ограничениями на системы ПВО в последние месяцы для более свободного использования разведывательных беспилотников в Украине, в частности, в глубоком украинском тылу. Это позволило войскам РФ усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РВК/РУК).
В ISW не исключают, что мощная способность Воздушных сил использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила украинским военным ослабить российские ударные комплексы.
В то же время это позволило бы сохранить дорогостоящие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и серьезных российских воздушных целей.
В ISW пока не наблюдали, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения обычных вражеских разведывательных беспилотников.
Атаки дронами по территории РФ
Украинские военные продолжают атаковать объекты российской инфраструктуры с помощью дронов широкого спектра назначений.
Так, в ночь на 6 июля Воздушные силы атаковали беспилотниками большой склад боеприпасов в приграничном с Украиной районе Воронежской области. В результате атаки на складе возник пожар и детонация взрывоопасных объектов.
Также атаки подверглись объектам в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали только на вторые сутки.
5 июля украинские военные атаковали дронами Ростов-на-Дону. В результате падения обломков произошли многочисленные пожары.
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