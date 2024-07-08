Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ

Украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Украинские операторы БПЛА усовершенствовали перехват российских дронов

В качестве примера приводится видео от 1 июня, на котором украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника ZALA и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" во время полета возле города Большая Новоселка в Донецкой области. .

29 июня оперативная группировка войск "Харьков" обнародовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник с видом от первого лица перехватывает летящий в воздухе на Харьковском направлении российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет".

В ISW констатируют, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. В Институте изучения войны отмечают, что не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

В то же время, отмечается в отчете, россияне воспользовались ограничениями на системы ПВО в последние месяцы для более свободного использования разведывательных беспилотников в Украине, в частности, в глубоком украинском тылу. Это позволило войскам РФ усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РВК/РУК).

В ISW не исключают, что мощная способность Воздушных сил использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила украинским военным ослабить российские ударные комплексы.

В то же время это позволило бы сохранить дорогостоящие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и серьезных российских воздушных целей.

В ISW пока не наблюдали, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения обычных вражеских разведывательных беспилотников.

Российские и украинские Вооруженные силы технологически соревнуются между наступательными и оборонительными силами. Способность Украины внедрять опережающие российские адаптации технологические инновации имеет решающее значение для способности ВСУ нивелировать нынешние преимущества России в материальном обеспечении, — отмечают в Институте изучения войны. Поделиться

Атаки дронами по территории РФ

Украинские военные продолжают атаковать объекты российской инфраструктуры с помощью дронов широкого спектра назначений.

Так, в ночь на 6 июля Воздушные силы атаковали беспилотниками большой склад боеприпасов в приграничном с Украиной районе Воронежской области. В результате атаки на складе возник пожар и детонация взрывоопасных объектов.

Также атаки подверглись объектам в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали только на вторые сутки.