Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ

Эксперты отметили усовершенствование технических возможностей ВСУ для перехвата дронов РФ
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Источник:  ISW

Украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Украинские операторы БПЛА усовершенствовали перехват российских дронов

В качестве примера приводится видео от 1 июня, на котором украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника ZALA и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" во время полета возле города Большая Новоселка в Донецкой области. .

29 июня оперативная группировка войск "Харьков" обнародовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник с видом от первого лица перехватывает летящий в воздухе на Харьковском направлении российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет".

В ISW констатируют, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. В Институте изучения войны отмечают, что не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

В то же время, отмечается в отчете, россияне воспользовались ограничениями на системы ПВО в последние месяцы для более свободного использования разведывательных беспилотников в Украине, в частности, в глубоком украинском тылу. Это позволило войскам РФ усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РВК/РУК).

В ISW не исключают, что мощная способность Воздушных сил использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила украинским военным ослабить российские ударные комплексы.

В то же время это позволило бы сохранить дорогостоящие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и серьезных российских воздушных целей.

В ISW пока не наблюдали, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения обычных вражеских разведывательных беспилотников.

Российские и украинские Вооруженные силы технологически соревнуются между наступательными и оборонительными силами. Способность Украины внедрять опережающие российские адаптации технологические инновации имеет решающее значение для способности ВСУ нивелировать нынешние преимущества России в материальном обеспечении, — отмечают в Институте изучения войны.

Атаки дронами по территории РФ

Украинские военные продолжают атаковать объекты российской инфраструктуры с помощью дронов широкого спектра назначений.

Так, в ночь на 6 июля Воздушные силы атаковали беспилотниками большой склад боеприпасов в приграничном с Украиной районе Воронежской области. В результате атаки на складе возник пожар и детонация взрывоопасных объектов.

Также атаки подверглись объектам в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. Пожар на нефтебазе в станице Ленинградской ликвидировали только на вторые сутки.

5 июля украинские военные атаковали дронами Ростов-на-Дону. В результате падения обломков произошли многочисленные пожары.

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