Дроны для ВСУ. В Чехии будут производить БпЛа Leleka-LR и "Булава"

Чешско-украинская компания UAC запустила на территории Чехии производство разведывательных и ударных беспилотников для украинской армии.

В Чехии будут производить дроны для ВСУ

Производство находится вблизи города Колин. Там будут производить разведывательные дроны Leleka-LR и ударные "Булава". Каждый год планируется выпускать сотни таких беспилотников.

В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле — серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик — украинская армия, — заявил исполнительный директор компании UAC Павел Булант. Поделиться

Начинается с самой сложной, то есть точной электроники. Сбор материнских плат и целых электронных блоков полностью осуществляется под руководством технологического оборудования и профессиональных работников. Также собирают оптические контейнеры для наблюдения за полем боя и ведения огня артиллерии или управляемых ракет.

В других операциях есть 3D-принтеры, станки с компьютерным управлением и производство фюзеляжей и крыльев самолетов из форм. Отдельные шаги следуют один за другим.

Мы практически полностью самоокупаемся, имеем минимум субподрядчиков. Мы покупаем у них, например электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания для управления беспилотниками, — добавляет Булант.

UAC — это филиал частной украинской компании DEVIRO, производящей беспилотные летательные аппараты с 2014 года.

Сейчас на производстве в Чехии работает 80 человек, большая часть из них украинцы. Лишь пятая часть сотрудников — граждане Чехии.

Украинские дроны "Булава" и Leleka-LR: что известно

Ударный дрон "Булава" может быть вооружен кумулятивным зарядом, пробивающим броню толщиной до 400 миллиметров, или осколочно-разрывным зарядом для разрушения окопов или командных пунктов.

По словам разработчиков, Булава взлетает с катапульты и может находиться в воздухе до 50 минут, разгоняясь до 100 км/ч. Поделиться

Беспилотный комплекс Leleka-LR был представлен в ноябре прошлого года. По данным UAC, БПЛА прошел боевые испытания в Украине, может залететь на 90 км в тыл противника, находиться в воздухе до 4 часов и разгоняться до 32 м/с.