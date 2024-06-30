Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км

Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.
Главные тезисы
- Украина приступила к производству ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.
- Украинские дроны поражают стратегические объекты неприятеля на расстоянии более 1000 км.
- Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин отмечает инновационность и гибкость украинского подхода к производству дронов.
- Украина расширила производство дронов разных типов, включая дальнобойные и морские дроны.
- Украинские дроны оснащены передовыми технологиями, такими как системы 'Град'.
Что известно о производстве дронов с дальностью поражения более 1000 км.
По мнению директора "Укроборонпрома", копировать подходы России к такому производству не стоит. Он отметил, что Украина стала "нелинейной и инновационной" в производстве дронов.
Украинские дроны
Во время войны Украина расширила производство дронов разных типов, в частности, дальнобойных. Кроме того, в Украине начали производить морские дроны. Речь идет о беспилотных ударных платформах Sea Baby и Magura V5.
Недавно стало известно, что Sea Baby оснастили системами "Град".
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