Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км
Категория
Украина
Дата публикации

Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км

Украина запустила серийное производство дронов с дальностью поражения более 1000 км
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Источник:  АрміяInform

Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.

Главные тезисы

  • Украина приступила к производству ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.
  • Украинские дроны поражают стратегические объекты неприятеля на расстоянии более 1000 км.
  • Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин отмечает инновационность и гибкость украинского подхода к производству дронов.
  • Украина расширила производство дронов разных типов, включая дальнобойные и морские дроны.
  • Украинские дроны оснащены передовыми технологиями, такими как системы 'Град'.

Что известно о производстве дронов с дальностью поражения более 1000 км.

За довольно короткий промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км, — сказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

По мнению директора "Укроборонпрома", копировать подходы России к такому производству не стоит. Он отметил, что Украина стала "нелинейной и инновационной" в производстве дронов.

Россия располагает огромными ресурсами и сверхмощной промышленностью, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого Голиафа — ложная идея. В итоге он выбрал оружие, которое могло принести победу, и умело применило ее, — добавил Сметанин.

Украинские дроны

Во время войны Украина расширила производство дронов разных типов, в частности, дальнобойных. Кроме того, в Украине начали производить морские дроны. Речь идет о беспилотных ударных платформах Sea Baby и Magura V5.

Недавно стало известно, что Sea Baby оснастили системами "Град".

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