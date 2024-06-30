Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 км

Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.
Головні тези:
- Україна розпочала виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 км.
- Українські дрони уражають стратегічні об’єкти ворога на відстані більше 1000 км.
- Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін відзначає інноваційність та гнучкість українського підходу до виробництва дронів.
- Україна розширила виробництво дронів різних типів, включаючи далекобійні та морські дрони.
- Українські дрони оснащені передовими технологіями, такими як системи 'Град'.
Що відомо про виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 км
На думку директора "Укроборонпрому", копіювати підходи Росії до такого виробництва не варто. Він зазначив, Україна стала "нелінійною та інноваційною" у виробництві дронів.
Українські дрони
Під час війни Україна розширила виробництво дронів різних типів, зокрема далекобійних. Крім того, в Україні почали виробляти морські дрони. Йдеться про безпілотні ударні платформи Sea Baby та Magura V5.
Нещодавно стало відомо, що Sea Baby оснастили системами "Град".
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