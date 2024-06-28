Російські окупанти почали використовувати на фронті гусеничні машини з встановленими на них засобами РЕБ для захисту від атак українських дронів, яких російські окупанти смертельно бояться.
Головні тези:
- Російські окупанти використовують гусеничні машини з РЕБ для захисту від українських дронів, встановлюючи системи глушіння радіо- та GPS-сигналів.
- Окупаційна армія РФ намагається створити невидимий купол захисту від дронів-розвідувальників та ударних БПЛа, використовуючи спеціальні пристрої глушіння радіоелектронного зв’язку.
- Російські окупанти також використовують спеціальні рюкзаки для захисту від дронів, завдяки яким можуть переривати підключення БПЛА з його оператором, змушуючи дрони падати на велику відстань від цілі.
- Військові пристрої Tuman і BlackZone використовуються для нейтралізації комерційних китайських дронів серії DJI Phantom, які використовуються українськими військовими та є популярними на фронті.
- Захист від українських дронів стає все більш важливою проблемою для російських окупантів, що призводить до використання новітніх технологій та обладнання на фронті.
Як окупаційна армія РФ намагається захиститись від українських дронів
Зазначається, що ці машини російські окупанти використовують для захисту сухопутних підрозділів від атак українських дронів.
Автори матеріалу пояснюють, що у злочинній армії РФ таким чином намагаються відтворити свого роду невидимий купол, який захищає від дронів-розвідувальників та ударних БпЛа.
Виробник цих систем заявляє, що вони здатні глушити радіоелектронний зв’язок у радіусі 300 метрів.
Які ще пристрої російські окупанти використовують для захисту від дронів ЗСУ
Окрім цього у матеріалі підкреслюється, що підрозділи окупаційної армії РФ почали отримувати пеціальні рюкзаки для захисту від дронів.
Автори матеріалу підкреслюють, що один такий комплект може коштувати до 300 тис грн.
Зазначається, що зазвичай солдати використовують пристрої Tuman і BlackZone, які знешкоджують комерційні китайські дрони серії DJI Phantom, які так популярні на фронті.
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