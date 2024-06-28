Російські окупанти почали використовувати на фронті гусеничні машини з встановленими на них засобами РЕБ для захисту від атак українських дронів, яких російські окупанти смертельно бояться.

Як окупаційна армія РФ намагається захиститись від українських дронів

Машина, названа на честь робота-рятувальника з популярного мультфільму Disney Wall-E, є першою системою електронної боротьби з гусеничною платформою, розробленою росіянами. Це обладнання позбавлене наступального озброєння, але оснащене антенами та системою глушіння радіо- та GPS-сигналів. Головна мета цього обладнання - перервати зв'язок між атакуючими дронами і їх операторами, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що ці машини російські окупанти використовують для захисту сухопутних підрозділів від атак українських дронів.

Автори матеріалу пояснюють, що у злочинній армії РФ таким чином намагаються відтворити свого роду невидимий купол, який захищає від дронів-розвідувальників та ударних БпЛа.

Виробник цих систем заявляє, що вони здатні глушити радіоелектронний зв’язок у радіусі 300 метрів.

Які ще пристрої російські окупанти використовують для захисту від дронів ЗСУ

Окрім цього у матеріалі підкреслюється, що підрозділи окупаційної армії РФ почали отримувати пеціальні рюкзаки для захисту від дронів.

Це спеціальні рюкзаки, які заважають зв'язку з дронами. Такі "глушилки", оснащені антенами, носять як росіяни, так і українці. Цей мобільний пристрій важко відстежити, і він дозволяє переривати підключення БПЛА з його оператором. В результаті дрон падає приблизно за 250 метрів від наміченої цілі, - зазначають журналісти видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що один такий комплект може коштувати до 300 тис грн.

Зазначається, що зазвичай солдати використовують пристрої Tuman і BlackZone, які знешкоджують комерційні китайські дрони серії DJI Phantom, які так популярні на фронті.