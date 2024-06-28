Атаки українських дронів викликають паніку в лавах армії РФ. Що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Атаки українських дронів викликають паніку в лавах армії РФ. Що відомо

Військовий ЗСУ
Джерело:  Rzeczpospolita

Російські окупанти почали використовувати на фронті гусеничні машини з встановленими на них засобами РЕБ для захисту від атак українських дронів, яких російські окупанти смертельно бояться. 

Головні тези:

  • Російські окупанти використовують гусеничні машини з РЕБ для захисту від українських дронів, встановлюючи системи глушіння радіо- та GPS-сигналів.
  • Окупаційна армія РФ намагається створити невидимий купол захисту від дронів-розвідувальників та ударних БПЛа, використовуючи спеціальні пристрої глушіння радіоелектронного зв’язку.
  • Російські окупанти також використовують спеціальні рюкзаки для захисту від дронів, завдяки яким можуть переривати підключення БПЛА з його оператором, змушуючи дрони падати на велику відстань від цілі.
  • Військові пристрої Tuman і BlackZone використовуються для нейтралізації комерційних китайських дронів серії DJI Phantom, які використовуються українськими військовими та є популярними на фронті.
  • Захист від українських дронів стає все більш важливою проблемою для російських окупантів, що призводить до використання новітніх технологій та обладнання на фронті.

Як окупаційна армія РФ намагається захиститись від українських дронів

Машина, названа на честь робота-рятувальника з популярного мультфільму Disney Wall-E, є першою системою електронної боротьби з гусеничною платформою, розробленою росіянами. Це обладнання позбавлене наступального озброєння, але оснащене антенами та системою глушіння радіо- та GPS-сигналів. Головна мета цього обладнання - перервати зв'язок між атакуючими дронами і їх операторами, - йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що ці машини російські окупанти використовують для захисту сухопутних підрозділів від атак українських дронів.

Автори матеріалу пояснюють, що у злочинній армії РФ таким чином намагаються відтворити свого роду невидимий купол, який захищає від дронів-розвідувальників та ударних БпЛа.

Виробник цих систем заявляє, що вони здатні глушити радіоелектронний зв’язок у радіусі 300 метрів.

Які ще пристрої російські окупанти використовують для захисту від дронів ЗСУ

Окрім цього у матеріалі підкреслюється, що підрозділи окупаційної армії РФ почали отримувати пеціальні рюкзаки для захисту від дронів.

Це спеціальні рюкзаки, які заважають зв'язку з дронами. Такі "глушилки", оснащені антенами, носять як росіяни, так і українці. Цей мобільний пристрій важко відстежити, і він дозволяє переривати підключення БПЛА з його оператором. В результаті дрон падає приблизно за 250 метрів від наміченої цілі, - зазначають журналісти видання.

Автори матеріалу підкреслюють, що один такий комплект може коштувати до 300 тис грн.

Зазначається, що зазвичай солдати використовують пристрої Tuman і BlackZone, які знешкоджують комерційні китайські дрони серії DJI Phantom, які так популярні на фронті.

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