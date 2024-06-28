Дрон атакував нафтобазу у Тамбовській області РФ

У Росії безпілотник атакував нафтобазу в Тамбовській області, на місці події трапилася пожежа.
Головні тези:
- Губернатор Тамбовської області підтвердив факт атаки та початок пожежі, поки що жертв серед місцевого населення немає.
- Російська сторона стверджує успішне перехоплення та знищення дронів у різних регіонах, проте це не завадило українським військам атакувати російські нафтопереробні заводи і військові об'єкти.
- Зазначається, що українські війська провели атаку на чотири російські НПЗ, радіолокаційні станції та центри радіолокаційної розвідки, а також місця зберігання та підготовки терористів у Краснодарському краї.
Що відомо про атаку дрона нафтобази РФ
Як повідомив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, атака на нафтобазу відбулася о 4:35 ранку. На місці події почалася пожежа.
За словами Єгорова, жертв немає. Він додав, що в разі необхідності буде проведена евакуація місцевих жителів.
Натомість в міноборони РФ заявили, що засобами ППО нібито перехоплено та знищено 12 БПЛА над територією Брянської області, знищено 9 БПЛА над територією Смоленської області, знищено 1 БПЛА у Воронезькій області, знищено 2 БПЛА у Курській області та перехоплено 1 БПЛА у Ростов.
Атаки на російські НПЗ
Нагадаємо, в ніч на 21 червня Сили оборони України завдали потужного удару по російських нафтопереробних заводах. Були атаковані чотири НПЗ — Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський.
Крім того, українські захисники атакували радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських військ у Криму та Брянській області РФ.
Також минулої ночі у Краснодарському краї були уражені місця зберігання й підготовки "Шахедів". Сили оборони атакували навчальні корпуси та пункти управління ворожими дронами.
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