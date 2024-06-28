Дрон атаковал нефтебазу в Тамбовской области РФ

В России беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области, на месте происшествия произошел пожар.
Главные тезисы
- Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении нескольких беспилотников на территории различных областей.
- Силы обороны Украины нанесли удар по российским НПЗ, а также радиолокационным станциям и учебным центрам в Крыму и Брянской области.
- Атаки на нефтебазу и другие объекты являются частью активизации военных действий в регионе.
Что известно об атаке дрона нефтебазы РФ
Как сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, атака на нефтебазу произошла в 4:35 утра. На месте происшествия начался пожар.
По словам Егорова, жертв нет. Он добавил, что при необходимости будет проведена эвакуация местных жителей.
В минобороны РФ заявили, что средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожено 1 БПЛА в Воронежской области, уничтожено 2 БПЛА в Курской области и перехвачено 1 БПЛА.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли мощный удар по российским нефтеперерабатывающим заводам. Были атакованы четыре НПЗ — Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский.
Кроме того, украинские защитники атаковали радиолокационные станции и центры радиолокационной разведки российских войск в Крыму и Брянской области РФ.
Также минувшей ночью в Краснодарском крае были поражены места хранения и подготовки "Шахедов". Силы обороны атаковали учебные корпуса и пункты управления вражескими дронами.
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