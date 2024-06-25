В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.

Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.

Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.

Что известно о поражении украинской ракетой ПВО Панцирь-С на Белгородщине

Украинские военные поразили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.

По информации российских изданий губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.

Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".

По информации российских СМИ, пусковая установка была поражена с помощью кассетных боеприпасов.

Над местом попадания был замечен черный дым.

Из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг установки трава через выгорела.