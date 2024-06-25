В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.
Главные тезисы
- В ночь на 25 июня Россия утверждала о массированной атаке беспилотников на Белгородскую область, повлекшую повреждения квартир и частных домов.
- Есть заявления о поражении установки ПВО Панцирь-С российской оккупационной армии РФ в Белгородской области украинской ракетой.
- Следствием атаки было пострадало немало гражданских объектов, есть информация о пострадавшей женщине и мужчине, отказавшемся от госпитализации.
- С помощью кассетных боеприпасов, по информации СМИ, была поражена пусковая установка Панцирь-С, что привело к видимому повреждению и пожару в районе.
- События, относящиеся к массированной атаке беспилотников на Белгородскую область, продолжают привлекать внимание разных сторон и требуют расследования для установления всех обстоятельств и последующего реагирования.
Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область
Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.
Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.
Что известно о поражении украинской ракетой ПВО Панцирь-С на Белгородщине
Украинские военные поразили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.
По информации российских изданий губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.
Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".
По информации российских СМИ, пусковая установка была поражена с помощью кассетных боеприпасов.
Над местом попадания был замечен черный дым.
Из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг установки трава через выгорела.
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