В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео

В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
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Источник:  online.ua

В ночь на 25 июня Россия заявляла о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего якобы пострадала женщина.

Главные тезисы

  • В ночь на 25 июня Россия утверждала о массированной атаке беспилотников на Белгородскую область, повлекшую повреждения квартир и частных домов.
  • Есть заявления о поражении установки ПВО Панцирь-С российской оккупационной армии РФ в Белгородской области украинской ракетой.
  • Следствием атаки было пострадало немало гражданских объектов, есть информация о пострадавшей женщине и мужчине, отказавшемся от госпитализации.
  • С помощью кассетных боеприпасов, по информации СМИ, была поражена пусковая установка Панцирь-С, что привело к видимому повреждению и пожару в районе.
  • События, относящиеся к массированной атаке беспилотников на Белгородскую область, продолжают привлекать внимание разных сторон и требуют расследования для установления всех обстоятельств и последующего реагирования.

Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

Гладков также заявлял о выбитых окнах в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и повреждениях в частном доме.

Он утверждал, что системы ПВО вроде бы сбили несколько воздушных целей над Белгородом. Также он отмечал, что во время налета пострадал мужчина, от госпитализации он отказался.

Что известно о поражении украинской ракетой ПВО Панцирь-С на Белгородщине

Украинские военные поразили пусковую установку "Панцирь-С" оккупационной армии РФ на территории Белгородской области.

По информации российских изданий губернатор Белгородщины заявил, что в районе поселка Дубовое якобы вспыхнула трава.

Однако позже были обнародованы фото пораженной установки ПВО "Панцирь-С".

По информации российских СМИ, пусковая установка была поражена с помощью кассетных боеприпасов.

Над местом попадания был замечен черный дым.

Из-за разлета кассетных боеприпасов вокруг установки трава через выгорела.

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