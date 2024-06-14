В Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки

В результате обрушения подъезда травмы получили 5 человек

Так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстреле в Шебекино», обнародовав фото разрушенного подъезда.

Он сообщил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, еще двоим оказана помощь на месте.

После заявления Гладкова официальной информации о развитии событий не публиковалось.

Пропагандистские СМИ утверждают, что пострадали по меньшей мере семь человек. Один из телеграмм каналов даже заявил, что из-под завалов извлекают погибших.

Официального подтверждения этому пока нет. Гладков сообщал, что из-под завалов извлекли двух жителей, но не уточнил, живыми или мертвыми.

Также под завалами продолжают находиться люди, их голоса слышны. Спасательные работы продолжаются.

Украинская сторона официально не комментировала обвинения РФ

Российские власти не уточняли, чем именно, по их версии, был "нанесен удар".

Украинская сторона официально не комментировала заявления РФ об обстреле Шебекина.

Белгородская область и другие российские регионы, граничащие с Украиной, в последние месяцы практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Россия цинично винит во всех бедах Украину.