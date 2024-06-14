В Белгородской области обрушился подъезд многоэтажки

14 июня в Шебекино Белгородской области обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.
Главные тезисы
- По предварительным данным, в результате обрушения подъезда в Шебекино пострадали 5 человек, трое из них госпитализированы.
- Официального подтверждения о погибших в результате обрушения пока нет.
- Российские власти обвиняют Украину в ракетных обстрелах и атаках беспилотников по приграничным областям.
- Украинское командование, как правило, не комментирует обвинения РФ.
В результате обрушения подъезда травмы получили 5 человек
Так называемый губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об «обстреле в Шебекино», обнародовав фото разрушенного подъезда.
Он сообщил, что, по предварительным данным, пострадали пять человек, трое из них госпитализированы, еще двоим оказана помощь на месте.
После заявления Гладкова официальной информации о развитии событий не публиковалось.
Пропагандистские СМИ утверждают, что пострадали по меньшей мере семь человек. Один из телеграмм каналов даже заявил, что из-под завалов извлекают погибших.
Официального подтверждения этому пока нет. Гладков сообщал, что из-под завалов извлекли двух жителей, но не уточнил, живыми или мертвыми.
Также под завалами продолжают находиться люди, их голоса слышны. Спасательные работы продолжаются.
Украинская сторона официально не комментировала обвинения РФ
Российские власти не уточняли, чем именно, по их версии, был "нанесен удар".
Украинская сторона официально не комментировала заявления РФ об обстреле Шебекина.
Белгородская область и другие российские регионы, граничащие с Украиной, в последние месяцы практически ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников. Россия цинично винит во всех бедах Украину.
Украинское командование обстрелов, как правило, не комментирует.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-