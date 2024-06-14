У Бєлгородській області обвалився під’їзд багатоповерхівки — відео

14 червня у Шебекіно Бєлгородської області обвалився під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку.
Головні тези:
- За попередніми даними, в результаті обвалу під'їзду у Шебекіно постраждали 5 осіб, троє з них госпіталізовані.
- Офіційного підтвердження про загиблих унаслідок обвалу поки що немає.
- Російська влада звинувачує Україну у ракетних обстрілах та атаках безпілотників по прикордонних областях.
- Українське командування зазвичай не коментує звинувачення РФ.
В результаті обвалу під’їзду травми отримали 5 осіб
Так званий губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «обстріл у Шебекіно», оприлюднивши фото зруйнованого під’їзду.
Він повідомив, що, за попередніми даними, постраждали п’ятеро людей, троє з них госпіталізовані, ще двом надано допомогу на місці.
Після заяви Гладкова офіційної інформації щодо розвитку подій не публікувалося.
Пропагандистські ЗМІ стверджують, що постраждали щонайменше семеро людей. Один з телеграм каналів навіть заявив, що з-під завалів дістають загиблих.
Офіційного підтвердження цьому поки що немає. Гладков повідомляв, що з-під завалів дістали двох мешканців, але не уточнив, живими чи мертвими.
Також під завалами продовжують перебувати люди, їхні голоси чути. Рятувальні роботи тривають.
Українська сторона офіційно не коментувала звинувачення РФ
Російська влада не уточнювала, чим саме, за їх версією, було “завдано удару”.
Українська сторона офіційно не коментувала заяви РФ про обстріл Шебекіна.
Бєлгородська область та інші російські регіони, що межують з Україною, останніми місяцями практично щодня зазнають ракетних обстрілів та атак безпілотників. Росія цинічно звинувачує у всіх бідах Україну.
Українське командування обстрілів, як правило, не коментує.
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