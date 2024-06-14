У Шебекіно Бєлгородської області РФ пролунав потужний вибух — відео

Росіяни заявили, що на місто нібито могла впасти російська авіабомба. Також місцеві зазначають, що чули звуки касетних боєприпасів.

Що відомо про “бавовну” в Бєлгородській області РФ

Як повідомляють росЗМІ, попередньо це сталося в районі села Титівка.

Губернатор області заявив, що на околиці Шебекіно стався вибух. Причини події встановлюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Територія оточена, всі оперативні служби працюють на місці.

Станом на даний момент відомо про пошкодження 10 приватних домоволодінь та одного автомобіля. Інформація про наслідки уточнюється.

Місцеві також зазначають, що вибуховою хвилею вирвало віконні рами з отворів та вибило шибки.

Що відомо про масштабну атаку дронів на три області РФ

У ніч проти 14 червня у Курській, Воронезькій та Ростовській областях Росії сталася “бавовна”. Місцеві жителі та влада заявляють про атаку дронів, вибухи, пожежі на інфраструктурних та військових об'єктах.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв хвалиться, що нібито сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

Тим часом у жителів низки вулиць Морозовська після атаки БПЛА зникла електроенергія.

Нагадаємо, в Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.

У Воронезькій області РФ безпілотники атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом.

За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.