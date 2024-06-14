В Шебекино Белгородской области РФ раздался мощный взрыв — видео

Россияне заявили, что на город якобы могла упасть российская авиабомба. Местные также отмечают, что слышали звуки кассетных боеприпасов.

Что известно о "бавовне" в Белгородской области РФ

Как сообщают росСМИ, предварительно это произошло в районе села Титовка.

Губернатор области заявил, что на окраине Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте.

На данный момент известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Местные также отмечают, что взрывной волной вырвало оконные рамы из отверстий и выбило стекла.

Что известно о масштабной атаке дронов на три области РФ

В ночь на 14 июня в Курской, Воронежской и Ростовской областях России произошел "хлопок". Местные жители и власти заявляют об атаке дронов, взрывах, пожарах на инфраструктурных и военных объектах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев хвастается, что якобы силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

Тем временем у жителей ряда улиц Морозовской после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.

Напомним, в Морозовске находится военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24М.

В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.

По предварительным данным, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.