У Шебекіно вибухнули снаряди від "Сонцепьока". Ліквідовані військові РФ

У Шебекіно Бєлгородської області 13 червня пролунав потужний вибух. Як виявилося, там вибухнули снаряди від ТОС-1 "Сонцепьок".

Зʼявилися деталі вибуху в Шебекіно Бєлгородської області РФ

Як повідомляють росЗМІ, ввечері 13 червня в передмісті Шебекіно вибухнули боєприпаси російської важкої вогнеметної системи (ВВС-1) "Сонцепьок".

Внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських військовослужбовців. Причини вибуху невідомі, але, за попередніми даними, він був "мимовільним.

Як підрахувала ASTRA, щонайменше 93 рази російські ВКС РФ бомбили Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.

Нагадаємо, що буквально нещодавно в Шебекіному на міні підірвалися три окупанти та оператор пропагандистського телеканалу "Росія 24".

Що відомо про масштабну атаку дронів на три області РФ

У ніч проти 14 червня у Курській, Воронезькій та Ростовській областях Росії сталася “бавовна”. Місцеві жителі та влада заявляють про атаку дронів, вибухи, пожежі на інфраструктурних та військових об'єктах.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв хвалиться, що нібито сили ППО успішно відбили масову атаку БПЛА на території Ростовської області.

Тим часом у жителів низки вулиць Морозовська після атаки БПЛА зникла електроенергія.

Нагадаємо, в Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базуються Су-34, Су-24 та Су-24М.

У Воронезькій області РФ безпілотники атакували нафтобазу та серйозно пошкодили резервуари з паливом.

За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом. Загоряння не допущено. Постраждалих немає. Наразі на місці працюють усі оперативні служби. Ліквідація наслідків події триває. Пошкодження об'єкта уточнюються.

Місцеві жителі повідомили про шість вибухів і потужні вибухові хвилі.