У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео

У Москві спершу заявили, що загорілося конструкторське бюро "Сухого". Це одне з провідних підприємств з розробки авіатехніки.
Головні тези:
- 800 квадратних метрів площа пожежі, внаслідок чого стався обвал покрівлі.
- Раніше пожежі були не лише в Москві, а й у Республіці Комі, Республіці Алтай, Хабаровську та Новосибірську.
- Не встановлено причини пожежі в Москві та на інших об'єктах в Росії.
Що відомо про пожежу в Москві
Як спершу заявляли ЗМІ, спалахнуло ОКБ "Сухого" — одне з провідних підприємств з розробки авіатехніки.
Проте згодом у МНС виданню заявили, що горить будівля, що не експлуатується.
Про постраждалих та про причину пожежу інформації немає.
Пізніше у МНС заявили, що горить покинута будівля на 1-му Боткінському проїзді.
Площа пожежі у Москві складала до 800 квадратних метрів. У будівлі стався обвал покрівлі.
Наразі відомо, що відкрите горіння ліквідовано.
Останні пожежі в Росії
2 червня у Республіці Комі (РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". У російських ЗМІ заявили, що внаслідок пожежі на заводі двоє людей загинули, ще щонайменше троє осіб постраждали.
А у Республіці Алтай згоріла дача Володимира Путіна. Так, в одній із будівель резиденції сталася пожежа, вогонь майже повністю знищив споруду. Причина пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, у російському Хабаровську горів торговий центр — дим було видно з усіх кінців міста.
Також в російському Новосибірську 3 червня сталася сильна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив площу 4,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють понад пів сотні пожежників.
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