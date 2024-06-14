У Москві спалахнула масштабна пожежа — відео

У Москві спершу заявили, що загорілося конструкторське бюро "Сухого". Це одне з провідних підприємств з розробки авіатехніки.

Що відомо про пожежу в Москві

Як спершу заявляли ЗМІ, спалахнуло ОКБ "Сухого" — одне з провідних підприємств з розробки авіатехніки.

Проте згодом у МНС виданню заявили, що горить будівля, що не експлуатується.

Про постраждалих та про причину пожежу інформації немає.

Пізніше у МНС заявили, що горить покинута будівля на 1-му Боткінському проїзді.

Площа пожежі у Москві складала до 800 квадратних метрів. У будівлі стався обвал покрівлі.

Наразі відомо, що відкрите горіння ліквідовано.

Останні пожежі в Росії

2 червня у Республіці Комі (РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". У російських ЗМІ заявили, що внаслідок пожежі на заводі двоє людей загинули, ще щонайменше троє осіб постраждали.

А у Республіці Алтай згоріла дача Володимира Путіна. Так, в одній із будівель резиденції сталася пожежа, вогонь майже повністю знищив споруду. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, у російському Хабаровську горів торговий центр — дим було видно з усіх кінців міста.

Також в російському Новосибірську 3 червня сталася сильна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив площу 4,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють понад пів сотні пожежників.