В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео
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Проиcшествия
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В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

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Источник:  online.ua

В Москве сначала заявили, что загорелось конструкторское бюро "Сухого". Это одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.

Главные тезисы

  • В Москве произошел пожар, охвативший заброшенное здание конструкторского бюро 'Сухого'.
  • Позже в МЧС заявили, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде.
  • Площадь пожара в Москве составляла 800 квадратных метров. 
  • Ранее в Республике Коми на нефтеперерабатывающем заводе 'Лукойла' произошел пожар.

Что известно о пожаре в Москве

Как заявляли СМИ, вспыхнуло ОКБ "Сухого" — одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.

Однако впоследствии в МЧС изданию заявили, что горит не эксплуатируемое здание.

О пострадавших и о причине пожара информации нет.

Позже в МЧС заявили, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде.

Площадь пожара в Москве составляла 800 квадратных метров. В здании произошел обвал кровли.

Известно, что открытое горение ликвидировано.

Последние пожары в России

2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.

А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.

Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.

Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.

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