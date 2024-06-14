В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

В Москве сначала заявили, что загорелось конструкторское бюро "Сухого". Это одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.

Что известно о пожаре в Москве

Как заявляли СМИ, вспыхнуло ОКБ "Сухого" — одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.

Однако впоследствии в МЧС изданию заявили, что горит не эксплуатируемое здание.

О пострадавших и о причине пожара информации нет.

Позже в МЧС заявили, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде.

Площадь пожара в Москве составляла 800 квадратных метров. В здании произошел обвал кровли.

Известно, что открытое горение ликвидировано.

Последние пожары в России

2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.

А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.

Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.

Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.