В Москве вспыхнул масштабный пожар — видео

В Москве сначала заявили, что загорелось конструкторское бюро "Сухого". Это одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.
Главные тезисы
- В Москве произошел пожар, охвативший заброшенное здание конструкторского бюро 'Сухого'.
- Позже в МЧС заявили, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде.
- Площадь пожара в Москве составляла 800 квадратных метров.
- Ранее в Республике Коми на нефтеперерабатывающем заводе 'Лукойла' произошел пожар.
Что известно о пожаре в Москве
Как заявляли СМИ, вспыхнуло ОКБ "Сухого" — одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники.
Однако впоследствии в МЧС изданию заявили, что горит не эксплуатируемое здание.
О пострадавших и о причине пожара информации нет.
Позже в МЧС заявили, что горит заброшенное здание на 1-м Боткинском проезде.
Площадь пожара в Москве составляла 800 квадратных метров. В здании произошел обвал кровли.
Известно, что открытое горение ликвидировано.
Последние пожары в России
2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.
А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.
Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.
Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.
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