В Шебекино взорвались снаряды от "Сонцепека". Ликвидированы военные РФ

В Шебекино Белгородской области 13 июня прогремел мощный взрыв. Как оказалось, там взорвались снаряды от ТОС-1 "Сонцепек".

Появились детали взрыва в Шебекино в Белгородской области РФ

Как сообщают росСМИ, вечером 13 июня в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжелой огнеметной системы (ВВС-1) "Сонцепек".

В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был "непроизвольным.

Как подсчитала ASTRA, не менее 93 раз российские ВКС РФ бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.

Напомним, что буквально недавно в Шебекино на мине взорвались три кафира и оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Что известно о масштабной атаке дронов на три области РФ

В ночь на 14 июня в Курской, Воронежской и Ростовской областях России произошел "хлопок". Местные жители и власти заявляют об атаке дронов, взрывах, пожарах на инфраструктурных и военных объектах.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев хвастается, что якобы силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области.

Тем временем у жителей ряда улиц Морозовской после атаки БПЛА исчезла электроэнергия.

Напомним, в Морозовске находится военный аэродром, на котором базируются Су-34, Су-24 и Су-24М.

В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.

По предварительным данным, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорание не допущено. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.