В Белгороде РФ после взрыва вспыхнул масштабный пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Белгороде РФ после взрыва вспыхнул масштабный пожар — видео

пожар
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Источник:  online.ua

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание произошло на местном складе.

Главные тезисы

  • В Белгороде произошел масштабный пожар на складе после взрыва, вызвавший задымление на территории.
  • По предварительным данным, возгорание могло произойти на складе с боеприпасами, о чем говорят местные медиа.
  • МЧС было вызвано на место происшествия из-за пожара в электрическом щитке, и сейчас пожар локализован.

Что известно о пожаре в Белгороде

Как отмечают местные Telegram-каналы, пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.

Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.

В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся состав, а мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с боеприпасами.

Впоследствии было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия "из-за пожара в электрическом щитке".

Пожар локализован. О последствиях и точной причине пожара неизвестно.

Последние пожары в России

2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.

А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.

Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.

Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.

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