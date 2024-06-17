В Белгороде РФ после взрыва вспыхнул масштабный пожар — видео

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание произошло на местном складе.
Главные тезисы
- В Белгороде произошел масштабный пожар на складе после взрыва, вызвавший задымление на территории.
- По предварительным данным, возгорание могло произойти на складе с боеприпасами, о чем говорят местные медиа.
- МЧС было вызвано на место происшествия из-за пожара в электрическом щитке, и сейчас пожар локализован.
Что известно о пожаре в Белгороде
Как отмечают местные Telegram-каналы, пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.
Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.
В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся состав, а мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с боеприпасами.
Впоследствии было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия "из-за пожара в электрическом щитке".
Пожар локализован. О последствиях и точной причине пожара неизвестно.
Последние пожары в России
2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.
А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.
Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.
Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-