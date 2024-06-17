В Белгороде РФ после взрыва вспыхнул масштабный пожар — видео

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание произошло на местном складе.

Что известно о пожаре в Белгороде

Как отмечают местные Telegram-каналы, пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.

Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.

В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся состав, а мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с боеприпасами.

Впоследствии было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия "из-за пожара в электрическом щитке".

Пожар локализован. О последствиях и точной причине пожара неизвестно.

Последние пожары в России

2 июня в Республике Коми (РФ) произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла". В российских СМИ заявили, что в результате пожара на заводе два человека погибли, еще по меньшей мере три человека пострадали.

А в Республике Алтай сгорела дача Владимира Путина. Так, в одном из построек резиденции произошел пожар, огонь почти полностью уничтожил сооружение. Причина пожара неизвестна.

Напомним, в российском Хабаровске горел торговый центр — дым был виден со всех концов города.

Также в российском Новосибирске 3 июня произошел сильный пожар на складе с горюче-смазочными материалами. Огонь охватил площадь 4,5 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают более полусотни пожарных.