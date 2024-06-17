У Бєлгороді РФ після вибуху спалахнула масштабна пожежа — відео

У російському Бєлгороді сталась чергова пожежа. Займання сталося на місцевому складі.

Що відомо про пожежу в Бєлгороді

Як зазначають місцеві Telegram-канали, пожежа сталась на складі по вулиці Чичеріна. До цього очевидці чули вибух.

Згідно з відео, полум'я охопило частину території, внаслідок чого відбулось задимлення.

Водночас пабліки пишуть, що, попередньо загорівся склад, а моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з боєприпасами.

Згодом було зазначено, що російське МНС викликано на місце події "через пожежу в електричному щитку".

Наразі пожежу локалізовано. Про наслідки та точну причину пожежі наразі невідомо.

Останні пожежі в Росії

2 червня у Республіці Комі (РФ) сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойла". У російських ЗМІ заявили, що внаслідок пожежі на заводі двоє людей загинули, ще щонайменше троє осіб постраждали.

А у Республіці Алтай згоріла дача Володимира Путіна. Так, в одній із будівель резиденції сталася пожежа, вогонь майже повністю знищив споруду. Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, у російському Хабаровську горів торговий центр — дим було видно з усіх кінців міста.

Також в російському Новосибірську 3 червня сталася сильна пожежа на складі з паливно-мастильними матеріалами. Вогонь охопив площу 4,5 тисячі квадратних метрів. На місці події працюють понад пів сотні пожежників.