У РФ заявили про масовану атаку БПЛА на Бєлгородську область — відео

У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.

Що відомо про атаку БПЛА на Бєлгородську область

Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.

Він стверджував, що системи ППО нібито збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також він зазначав, що під час нальоту нібито постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Що відомо про ураження українською ракетою ППО Панцир-С на Бєлгородщині

Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.

За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.

Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.

За інформацією російських ЗМІ, пускову установку було уражено за допомогою касетних боєприпасів.

Над місцем влучання було помічено чорний дим.

Через розліт касетних боєприпасів навколо установки трава крізь вигоріла.