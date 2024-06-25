У РФ заявили про масовану атаку БПЛА на Бєлгородську область — відео

У ніч проти 25 червня Росія заявляла про масовану атаку безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район, внаслідок чого нібито постраждала жінка.
Головні тези:
- У ніч на 25 червня Росія стверджувала про масовану атаку безпілотників на Бєлгородську область, що призвела до пошкоджень квартир і приватних будинків.
- Є заяви про ураження установки ППО Панцир-С російської окупаційної армії РФ у Бєлгородській області українською ракетою.
- Наслідком атаки було постраждало чимало цивільних об'єктів, є інформація про постраждалу жінку та чоловіка, який відмовився від госпіталізації.
- За допомогою касетних боєприпасів, за інформацією ЗМІ, було уражено пускову установку Панцир-С, що призвело до видимого ушкодження та пожежі у районі.
- Події, які стосуються масованої атаки безпілотників на Бєлгородську область, продовжують залучати увагу різних сторін та вимагають розслідування для встановлення всіх обставин і подальшого реагування.
Що відомо про атаку БПЛА на Бєлгородську область
Гладков також заявляв про вибиті вікна у чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків та пошкодження у приватному будинку.
Він стверджував, що системи ППО нібито збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також він зазначав, що під час нальоту нібито постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.
Що відомо про ураження українською ракетою ППО Панцир-С на Бєлгородщині
Українські військові уразили пускову установку “Панцир-С” окупаційної армії РФ на території Бєлгородської області.
За інформацією російських видань губернатор Бєлгородщини заявив, в районі селища Дубове нібито спалахнула трава.
Однак пізніше були оприлюднені фото ураженної установки ППО “Панцир-С”.
За інформацією російських ЗМІ, пускову установку було уражено за допомогою касетних боєприпасів.
Над місцем влучання було помічено чорний дим.
Через розліт касетних боєприпасів навколо установки трава крізь вигоріла.
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