Российские оккупанты начали использовать на фронте гусеничные машины с установленными на них средствами РЭБ для защиты от атак украинских дронов, которых российские оккупанты смертельно боятся.

Как оккупационная армия РФ пытается защититься от украинских дронов

Машина, названная в честь спасателя из популярного мультфильма Disney Wall-E, является первой системой электронной борьбы с гусеничной платформой, разработанной россиянами. Это оборудование лишено наступательного вооружения, но оснащено антеннами и системой глушения радио- и GPS-сигналов. Главная цель этого оборудования – прервать связь между атакующими дронами и их операторами, – говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что эти машины российские оккупанты используют для защиты сухопутных подразделений от атак украинских дронов.

Авторы материала объясняют, что в преступной армии РФ таким образом пытаются воспроизвести своего рода невидимый купол, защищающий от дронов-разведчиков и ударных БпЛа.

Изготовитель этих систем заявляет, что они способны глушить радиоэлектронную связь в радиусе 300 метров.

Какие еще устройства российские оккупанты используют для защиты от дронов ВСУ

Кроме этого, в материале подчеркивается, что подразделения оккупационной армии РФ начали получать пециальные рюкзаки для защиты от дронов.

Это специальные рюкзаки, мешающие связи с дронами. Такие глушилки, оснащенные антеннами, носят как россияне, так и украинцы. Это мобильное устройство трудно отследить, и оно позволяет прерывать подключение БПЛА с его оператором. В результате дрон падает примерно в 250 метрах от намеченной цели, - отмечают журналисты издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что один такой комплект может стоить до 300 тыс. грн.

Отмечается, что обычно солдаты используют устройства Tuman и BlackZone, которые обезвреживают коммерческие китайские дроны серии DJI Phantom, так популярные на фронте.