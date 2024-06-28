Российские оккупанты начали использовать на фронте гусеничные машины с установленными на них средствами РЭБ для защиты от атак украинских дронов, которых российские оккупанты смертельно боятся.
Главные тезисы
- Российские оккупанты используют гусеничные машины с установленными на них средствами РЭБ для защиты от атак украинских дронов.
- Оккупационная армия РФ применяет специальные устройства глушения радио- и GPS-сигналов для создания невидимого купола защиты от дронов.
- Использование устройств Tuman и BlackZone помогает нейтрализовать китайские дроны серии DJI Phantom, используемые украинскими военными.
- Российские оккупанты также используют специальные рюкзаки для блокировки связи с дронами, заставляя их падать на расстоянии от цели.
- Защита от украинских дронов становится все более важной задачей для российских оккупантов, что требует применения современных технологий и оборудования.
Как оккупационная армия РФ пытается защититься от украинских дронов
Отмечается, что эти машины российские оккупанты используют для защиты сухопутных подразделений от атак украинских дронов.
Авторы материала объясняют, что в преступной армии РФ таким образом пытаются воспроизвести своего рода невидимый купол, защищающий от дронов-разведчиков и ударных БпЛа.
Изготовитель этих систем заявляет, что они способны глушить радиоэлектронную связь в радиусе 300 метров.
Какие еще устройства российские оккупанты используют для защиты от дронов ВСУ
Кроме этого, в материале подчеркивается, что подразделения оккупационной армии РФ начали получать пециальные рюкзаки для защиты от дронов.
Авторы материала подчеркивают, что один такой комплект может стоить до 300 тыс. грн.
Отмечается, что обычно солдаты используют устройства Tuman и BlackZone, которые обезвреживают коммерческие китайские дроны серии DJI Phantom, так популярные на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-