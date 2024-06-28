Атаки украинских дронов вызывают панику в рядах армии РФ. Что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Атаки украинских дронов вызывают панику в рядах армии РФ. Что известно

Военный ВСУ
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Источник:  Rzeczpospolita

Российские оккупанты начали использовать на фронте гусеничные машины с установленными на них средствами РЭБ для защиты от атак украинских дронов, которых российские оккупанты смертельно боятся.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты используют гусеничные машины с установленными на них средствами РЭБ для защиты от атак украинских дронов.
  • Оккупационная армия РФ применяет специальные устройства глушения радио- и GPS-сигналов для создания невидимого купола защиты от дронов.
  • Использование устройств Tuman и BlackZone помогает нейтрализовать китайские дроны серии DJI Phantom, используемые украинскими военными.
  • Российские оккупанты также используют специальные рюкзаки для блокировки связи с дронами, заставляя их падать на расстоянии от цели.
  • Защита от украинских дронов становится все более важной задачей для российских оккупантов, что требует применения современных технологий и оборудования.

Как оккупационная армия РФ пытается защититься от украинских дронов

Машина, названная в честь спасателя из популярного мультфильма Disney Wall-E, является первой системой электронной борьбы с гусеничной платформой, разработанной россиянами. Это оборудование лишено наступательного вооружения, но оснащено антеннами и системой глушения радио- и GPS-сигналов. Главная цель этого оборудования – прервать связь между атакующими дронами и их операторами, – говорится в материале издания.

Отмечается, что эти машины российские оккупанты используют для защиты сухопутных подразделений от атак украинских дронов.

Авторы материала объясняют, что в преступной армии РФ таким образом пытаются воспроизвести своего рода невидимый купол, защищающий от дронов-разведчиков и ударных БпЛа.

Изготовитель этих систем заявляет, что они способны глушить радиоэлектронную связь в радиусе 300 метров.

Какие еще устройства российские оккупанты используют для защиты от дронов ВСУ

Кроме этого, в материале подчеркивается, что подразделения оккупационной армии РФ начали получать пециальные рюкзаки для защиты от дронов.

Это специальные рюкзаки, мешающие связи с дронами. Такие глушилки, оснащенные антеннами, носят как россияне, так и украинцы. Это мобильное устройство трудно отследить, и оно позволяет прерывать подключение БПЛА с его оператором. В результате дрон падает примерно в 250 метрах от намеченной цели, - отмечают журналисты издания.

Авторы материала подчеркивают, что один такой комплект может стоить до 300 тыс. грн.

Отмечается, что обычно солдаты используют устройства Tuman и BlackZone, которые обезвреживают коммерческие китайские дроны серии DJI Phantom, так популярные на фронте.

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