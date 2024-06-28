Бойцы ДШВ ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины на территории РФ — видео

Таким образом, наши воины "поздравили" россиян с Днем Конституции Украины.

Об этом сообщает Telegram Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины! — говорится в сообщении под видео.

На вершине Петровских скал в Крыму развевался флаг Украины.

В рамках флешмоба "Это — Украина", активисты движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг на вершине горы Дженакай-Кир, известной также как Петровские скалы. Этот символический акт подчеркивает нашу несокрушимость и веру в то, что Крым будет деоккупирован.

Благодарим наших смелых активистов за этот поступок мужества и патриотизма. Пусть это знамя служит напоминанием о том, что мы никогда не оставим наших братьев и сестер в Крыму!