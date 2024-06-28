Бойцы ДШВ ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины на территории РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ДШВ ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины на территории РФ — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Флаг Украины
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В День Конституции Украины 28 июня бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ с помощью дрона подняли желто-голубое знамя в одном из населенных пунктов России.

Главные тезисы

  • Действие бойцов ДШВ ВСУ по установлению флага Украины в России является символическим актом патриотизма и веры в деоккупацию.
  • Установление украинского флага на вершине Петровских скал в оккупированном Крыму направлено на поддержку украинской территориальной целостности.
  • Активисты и бойцы выражают отвагу и патриотизм, напоминая о необходимости борьбы за свою страну и независимость.
  • Эти действия служат напоминанием о бескомпромиссной защите украинских ценностей и демонстрации поддержки украинским защитникам.

Украинские десантники установили желто-синее знамя в России

Таким образом, наши воины "поздравили" россиян с Днем Конституции Украины.

Об этом сообщает Telegram Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Воины 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины с помощью дрона установили флаг Украины в одном из населенных пунктов РФ. С Днем Конституции Украины! — говорится в сообщении под видео.

Участники движения сопротивления "Желтая лента" установили украинский флаг в оккупированном Крыму

На вершине Петровских скал в Крыму развевался флаг Украины.

В рамках флешмоба "Это — Украина", активисты движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг на вершине горы Дженакай-Кир, известной также как Петровские скалы. Этот символический акт подчеркивает нашу несокрушимость и веру в то, что Крым будет деоккупирован.

Благодарим наших смелых активистов за этот поступок мужества и патриотизма. Пусть это знамя служит напоминанием о том, что мы никогда не оставим наших братьев и сестер в Крыму!

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