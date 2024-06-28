Бійці ДШВ ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України на території РФ — відео

У День Конституції України 28 червня бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою дрона підняли жовто-блакитний стяг в одному з населених пунктів Росії.
Головні тези:
- Десантники ЗСУ встановили прапор України в Росії.
- Активісти руху опору “Жовта стрічка” підняли український прапор на вершині Петрівських скель в окупованому Криму.
- Символічний акт встановлення прапора України підкреслює незламність та віру у деокупацію, висловлює патріотизм українських захисників.
- Ці дії спрямовані на підтримку української територіальної цілісності та демонстрацію підтримки братів і сестер в окупованому Криму.
- Активісти та бійці висловлюють свою відвагу та патріотизм, нагадуючи про необхідність боротьби за свою країну та незалежність.
Українські десантники встановили жовто-блакитний прапор у Росії
Таким чином наші воїни “привітали” росіян з Днем Конституції України.
Про це повідомляє Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Учасники руху опору “Жовта стрічка” встановили український прапор в окупованому Криму
На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України.
У рамках флешмобу "Це — Україна", активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано.
Дякуємо нашим сміливим активістам за цей вчинок мужності та патріотизму. Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер в Криму!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-