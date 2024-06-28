Бійці ДШВ ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України на території РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ДШВ ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України на території РФ — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Прапор України

У День Конституції України 28 червня бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ за допомогою дрона підняли жовто-блакитний стяг в одному з населених пунктів Росії.

Головні тези:

  • Десантники ЗСУ встановили прапор України в Росії.
  • Активісти руху опору “Жовта стрічка” підняли український прапор на вершині Петрівських скель в окупованому Криму.
  • Символічний акт встановлення прапора України підкреслює незламність та віру у деокупацію, висловлює патріотизм українських захисників.
  • Ці дії спрямовані на підтримку української територіальної цілісності та демонстрацію підтримки братів і сестер в окупованому Криму.
  • Активісти та бійці висловлюють свою відвагу та патріотизм, нагадуючи про необхідність боротьби за свою країну та незалежність.

Українські десантники встановили жовто-блакитний прапор у Росії

Таким чином наші воїни “привітали” росіян з Днем Конституції України.

Про це повідомляє Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили держаний прапор України в одному з населених пунктів РФ. З Днем Конституції України! — йдеться в дописі під відео.

Учасники руху опору “Жовта стрічка” встановили український прапор в окупованому Криму

На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України.

У рамках флешмобу "Це — Україна", активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано.

Дякуємо нашим сміливим активістам за цей вчинок мужності та патріотизму. Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер в Криму!

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