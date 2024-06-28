Бійці ДШВ ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України на території РФ — відео

Таким чином наші воїни “привітали” росіян з Днем Конституції України.

Про це повідомляє Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України за допомогою дрону встановили держаний прапор України в одному з населених пунктів РФ. З Днем Конституції України! — йдеться в дописі під відео.

На вершині Петрівських скель в Криму замайорів прапор України.

У рамках флешмобу "Це — Україна", активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український прапор на вершині гори Дженакай-Кир, відомої також як Петрівські скелі. Цей символічний акт підкреслює нашу незламність та віру в те, що Крим буде деокуповано.

Дякуємо нашим сміливим активістам за цей вчинок мужності та патріотизму. Нехай цей прапор служить нагадуванням про те, що ми ніколи не залишимо наших братів і сестер в Криму!