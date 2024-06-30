Міноборони РФ заявляє про масовану атаку дронів на 6 областей країни-агресорки

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі ППО РФ нібито знищило 36 дронів у шести областях РФ.

ППО РФ нібито знищило 36 дронів

Про це йдеться у дописі Міноборони країни-агресорки вранці 30 червня.

Черговими засобами ППО знищено п’ятнадцять БПЛА над територією Курської, 9 БПЛА над територією Липецької, по чотири БПЛА над територіями Воронезької та Брянської та по два БПЛА над територіями Орловської та Білгородської областей, — вказано у повідомленні. Поширити

Міноборони

Вночі так званий “губернатор” Бєлгородської області В’ячеслав Гладков написав у своєму телеграмі, що два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні.

У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль. Інформація уточнюється — написав Гладков. Поширити

Гладков

А губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про чотири збиті безпілотники.

Чотири безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Трубчевським районом. Постраждалих та руйнувань немає, — зазначено у дописі.

Дрони атакували завод та військову частину у Брянській області РФ

У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел", що входить до складу військово-промислового комплексу РФ. Також під удар потрапила і військова частина.

Як зазначають росЗМІ, завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську та військова частина у місті Карачів Брянської області були атаковані безпілотниками.

Зазначається, що на заводі пошкоджено дах виробничого корпусу, у військовій частині — склад, нібито постраждалих немає.

“Кремній Ел" вважається одним із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там створюють комплектуючі для військової техніки. У нього, як повідомляли ЗМІ, Росія свого часу "влила" мільярди. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону.

Завод також залучений у російській держпрограмі "Альтернатива" та бере участь у розробці нових РЛС на активних фразованих ґратах з використанням нової елементної бази, які призначені для ППО, літаків, кораблів.