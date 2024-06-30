Минобороны РФ заявляет о массированной атаке дронов на 6 областей страны-агрессорки
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Минобороны РФ заявляет о массированной атаке дронов на 6 областей страны-агрессорки

ППО
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Источник:  online.ua

Министерство обороны России заявило, что в течение ночи ПВО РФ якобы уничтожило 36 дронов в шести областях РФ.

Главные тезисы

  • Так называемые "губернаторы" двух областей РФ также сообщили об атаках дронов, повлекших повреждение имущества.
  • Дроны атаковали завод "Кремной Эл" РФ, производящий комплектующие для военной техники.
  • Отмечено, что российский завод активно участвует в государственных программах и разработках новых технологий для ПВО и военной сферы.

ПВО РФ якобы уничтожило 36 дронов

Об этом говорится в сообщении Минобороны страны-агрессоры утром 30 июня.

Очередными средствами ПВО уничтожено пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей, — указано в сообщении.

Минобороны

Ночью так называемый "губернатор" Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграмме, что два дрона-камикадзе якобы атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне.

В двух квартирах выбиты окна, также обломками иссечен один автомобиль. Информация уточняется – написал Гладков.

Гладков

А губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четырех сбитых беспилотниках.

Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Дроны атаковали завод и воинскую часть в Брянской области РФ

В Брянской области дроны атаковали завод "Кремной Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и военная часть.

Как отмечают росСМИ, завод микроэлектроники Кремний Эл в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области были атакованы беспилотниками.

Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в военной части — склад, якобы пострадавших нет.

"Кремной Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там создают комплектующие для военной техники. У него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен более чем в 100 км от границы.

Завод также привлечен в российской госпрограмме "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС на активной фразированной решетке с использованием новой элементной базы, предназначенной для ПВО, самолетов, кораблей.

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