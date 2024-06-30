Минобороны РФ заявляет о массированной атаке дронов на 6 областей страны-агрессорки

Министерство обороны России заявило, что в течение ночи ПВО РФ якобы уничтожило 36 дронов в шести областях РФ.
Главные тезисы
- Так называемые "губернаторы" двух областей РФ также сообщили об атаках дронов, повлекших повреждение имущества.
- Дроны атаковали завод "Кремной Эл" РФ, производящий комплектующие для военной техники.
- Отмечено, что российский завод активно участвует в государственных программах и разработках новых технологий для ПВО и военной сферы.
ПВО РФ якобы уничтожило 36 дронов
Об этом говорится в сообщении Минобороны страны-агрессоры утром 30 июня.
Ночью так называемый "губернатор" Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграмме, что два дрона-камикадзе якобы атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне.
А губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четырех сбитых беспилотниках.
Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.
Дроны атаковали завод и воинскую часть в Брянской области РФ
В Брянской области дроны атаковали завод "Кремной Эл", входящий в состав военно-промышленного комплекса РФ. Также под удар попала и военная часть.
Как отмечают росСМИ, завод микроэлектроники Кремний Эл в Брянске и военная часть в городе Карачев Брянской области были атакованы беспилотниками.
Отмечается, что на заводе повреждена крыша производственного корпуса, в военной части — склад, якобы пострадавших нет.
"Кремной Эл" считается одним из крупнейших в России производителей микроэлектроники. Там создают комплектующие для военной техники. У него, как сообщали СМИ, Россия в свое время "влила" миллиарды. Завод расположен более чем в 100 км от границы.
Завод также привлечен в российской госпрограмме "Альтернатива" и участвует в разработке новых РЛС на активной фразированной решетке с использованием новой элементной базы, предназначенной для ПВО, самолетов, кораблей.
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