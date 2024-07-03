Дрони для ЗСУ. В Чехії вироблятимуть БпЛа Leleka-LR та "Булава"

Чесько-українська компанія UAC запустила на території Чехії виробництво розвідувальних та ударних безпілотників для української армії.

У Чехії вироблятимуть дрони для ЗСУ

Виробництво знаходиться поблизу міста Колін. Саме там будуть виробляти розвідувальні дрони Leleka-LR та ударні "Булава". Щороку планується випускати сотні таких безпілотників.

У листопаді ми почали пробну експлуатацію, у квітні — серійне виробництво. Це буквально військове виробництво, наш ексклюзивний замовник — українська армія, — заявив виконавчий директор компанії UAC Павло Булант. Поширити

Починається з найскладнішої, тобто точної електроніки. Збірка материнських плат і цілих електронних блоків повністю здійснюється під керівництвом технологічного обладнання та професійних працівників. Так само збирають оптичні контейнери для спостереження за полем бою та ведення вогню артилерії чи керованих ракет.

В інших операціях є 3D-принтери, верстати з комп’ютерним керуванням і виробництво фюзеляжів і крил літаків із форм. Окремі кроки слідують один за одним.

Ми практично повністю самоокупні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для керування безпілотниками, – додає Булант.

UAC — це філія приватної української компанії DEVIRO, яка виробляє безпілотні літальні апарати з 2014 року.

Зараз на виробництві у Чехії працює 80 осіб, більша частина з них — українці. Лише п'ята частина співробітників — громадяни Чехії.

Українські дрони "Булава" і Leleka-LR: що відомо

Ударний дрон "Булава" може бути озброєний кумулятивним зарядом, що пробиває броню товщиною до 400 міліметрів, або осколково-розривним зарядом для руйнування окопів або командних пунктів.

За словами розробників, "Булава" злітає з катапульти та може перебувати в повітрі до 50 хвилин, розганяючись до 100 км/год. Поширити

Безпілотний комплекс Leleka-LR був представлений ще в листопаді минулого року. За даними UAC, БПЛА пройшов бойові випробування в Україні, може залетіти на 90 км у тил противника, перебувати в повітрі до 4 год і розганятися до 32 м/с.