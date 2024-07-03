Дрони для ЗСУ. В Чехії вироблятимуть БпЛа Leleka-LR та "Булава"

Чесько-українська компанія UAC запустила на території Чехії виробництво розвідувальних та ударних безпілотників для української армії.
Головні тези:
- Чесько-українська компанія UAC запустила виробництво дронів Leleka-LR та БпЛа Булава для української армії.
- Дрон “Булава” озброєний кумулятивним та осколково-розривним зарядами, може працювати до 50 хвилин та розвивати швидкість до 100 км/год.
- Ударний дрон Leleka-LR може летіти на 90 км у тил противника, триматися в повітрі до 4 годин і досягати швидкості 32 м/с.
- Українська компанія DEVIRO виготовляє безпілотні літальні апарати з 2014 року, а тепер здійснює виробництво дронів в Чехії разом із UAC.
У Чехії вироблятимуть дрони для ЗСУ
Виробництво знаходиться поблизу міста Колін. Саме там будуть виробляти розвідувальні дрони Leleka-LR та ударні "Булава". Щороку планується випускати сотні таких безпілотників.
Починається з найскладнішої, тобто точної електроніки. Збірка материнських плат і цілих електронних блоків повністю здійснюється під керівництвом технологічного обладнання та професійних працівників. Так само збирають оптичні контейнери для спостереження за полем бою та ведення вогню артилерії чи керованих ракет.
В інших операціях є 3D-принтери, верстати з комп’ютерним керуванням і виробництво фюзеляжів і крил літаків із форм. Окремі кроки слідують один за одним.
Ми практично повністю самоокупні, маємо мінімум субпідрядників. Ми купуємо у них, наприклад, електродвигуни та двигуни внутрішнього згоряння для керування безпілотниками, – додає Булант.
UAC — це філія приватної української компанії DEVIRO, яка виробляє безпілотні літальні апарати з 2014 року.
Зараз на виробництві у Чехії працює 80 осіб, більша частина з них — українці. Лише п'ята частина співробітників — громадяни Чехії.
Українські дрони "Булава" і Leleka-LR: що відомо
Ударний дрон "Булава" може бути озброєний кумулятивним зарядом, що пробиває броню товщиною до 400 міліметрів, або осколково-розривним зарядом для руйнування окопів або командних пунктів.
Безпілотний комплекс Leleka-LR був представлений ще в листопаді минулого року. За даними UAC, БПЛА пройшов бойові випробування в Україні, може залетіти на 90 км у тил противника, перебувати в повітрі до 4 год і розганятися до 32 м/с.
Дрон також оснащений системами захисту від придушення, зокрема, CRP-антенами (Controlled Reception Pattern Antennas).
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