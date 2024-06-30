РФ набирает "добровольцев" для борьбы с украинскими БПЛА в оккупированном Луганске
Категория
Украина
Дата публикации

РФ набирает "добровольцев" для борьбы с украинскими БПЛА в оккупированном Луганске

Артем Лисогор / Луганская ОВА
РФ
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Во временно оккупированной Луганской области россияне начали набирать добровольцев для борьбы с украинскими беспилотниками, которые существенно влияют на ситуацию не только на линии фронта, но и глубоко в тылу.

Главные тезисы

  • РФ предлагает "кандидатам" 3 тыс. долларов в месяц и официальное трудоустройство.
  • Набор предназначен для лиц с опытом службы в ПВО или зенитных установках.

Оккупанты РФ предлагают "добровольцам" по 3 тыс долл. ежемесячно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что оккупанты предлагают кандидатам 261 тыс. рублей в месяц (свыше 3000 долларов) и официальное трудоустройство.

В то же время, от них требуется опыт службы в ПВО или на зенитных установках, или умение обращаться с крупнокалиберными пулеметами.

Глава ОВА отмечает, что пока не ясно, где оккупанты таких найдут.

Всех более или менее квалифицированных специалистов давно мобилизовали, большинство из них уже провернулись в гробах. В оккупированных городах остались в основном асоциальные личности и пожилые люди, — подчеркнул Лысогор.

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