РФ набирает "добровольцев" для борьбы с украинскими БПЛА в оккупированном Луганске

Во временно оккупированной Луганской области россияне начали набирать добровольцев для борьбы с украинскими беспилотниками, которые существенно влияют на ситуацию не только на линии фронта, но и глубоко в тылу.
Главные тезисы
- РФ предлагает "кандидатам" 3 тыс. долларов в месяц и официальное трудоустройство.
- Набор предназначен для лиц с опытом службы в ПВО или зенитных установках.
Оккупанты РФ предлагают "добровольцам" по 3 тыс долл. ежемесячно
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что оккупанты предлагают кандидатам 261 тыс. рублей в месяц (свыше 3000 долларов) и официальное трудоустройство.
В то же время, от них требуется опыт службы в ПВО или на зенитных установках, или умение обращаться с крупнокалиберными пулеметами.
Глава ОВА отмечает, что пока не ясно, где оккупанты таких найдут.
Солдаты РФ признали сбивание ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских
23 июня ВСУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму с помощью американских ракет ATACMS.
Российские силы ПВО умышленно сбили одну ракету над пляжем, где отдыхали сотни гражданских. Факт нового российского преступления подтверждает аудиоперехват, опубликованный в соцсети Х.
Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024
Беседа состоялась в закрытом чате между российскими оккупантами. Запись обнародована в соцсети, подтвердила, что ВСУ не целились на гражданский объект, а силам ПВО РФ все равно, сколько человек погибнет в результате их “работы”.
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