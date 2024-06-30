РФ набирает "добровольцев" для борьбы с украинскими БПЛА в оккупированном Луганске

Во временно оккупированной Луганской области россияне начали набирать добровольцев для борьбы с украинскими беспилотниками, которые существенно влияют на ситуацию не только на линии фронта, но и глубоко в тылу.

Оккупанты РФ предлагают "добровольцам" по 3 тыс долл. ежемесячно

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что оккупанты предлагают кандидатам 261 тыс. рублей в месяц (свыше 3000 долларов) и официальное трудоустройство.

В то же время, от них требуется опыт службы в ПВО или на зенитных установках, или умение обращаться с крупнокалиберными пулеметами.

Глава ОВА отмечает, что пока не ясно, где оккупанты таких найдут.

Всех более или менее квалифицированных специалистов давно мобилизовали, большинство из них уже провернулись в гробах. В оккупированных городах остались в основном асоциальные личности и пожилые люди, — подчеркнул Лысогор. Поделиться

Солдаты РФ признали сбивание ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских

23 июня ВСУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму с помощью американских ракет ATACMS.

Российские силы ПВО умышленно сбили одну ракету над пляжем, где отдыхали сотни гражданских. Факт нового российского преступления подтверждает аудиоперехват, опубликованный в соцсети Х.

Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024

Беседа состоялась в закрытом чате между российскими оккупантами. Запись обнародована в соцсети, подтвердила, что ВСУ не целились на гражданский объект, а силам ПВО РФ все равно, сколько человек погибнет в результате их “работы”.