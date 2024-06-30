РФ набирає "добровольців" для боротьби з українськими БПЛА у окупованому Луганську
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ набирає "добровольців" для боротьби з українськими БПЛА у окупованому Луганську

Артем Лисогор / Луганська ОВА
РФ
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У тимчасово окупованій Луганській області росіяни почали набирати “добровольців” для боротьби з українськими безпілотниками, які суттєво впливають на ситуацію не тільки на лінії фронту, а й глибоко у тилу.

Головні тези:

  • РФ пропонує “кандидатам” 3 тис. доларів на місяць та офіційне працевлаштування.
  • Набір призначений для осіб із досвідом служби в ППО або на зенітних установках.

Окупанти РФ пропонують “добровольцям“ по 3 тис дол щомісяця

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти пропонують кандидатам 261 тис. рублів на місяць (понад 3000 доларів) та офіційне працевлаштування.

Водночас від них вимагається досвід служби в ППО або на зенітних установках, або вміння поводитися з великокаліберними кулеметами.

Голова ОВА зазначає, що поки не зрозуміло, де окупанти таких знайдуть.

Усіх більш-менш кваліфікованих фахівців давно мобілізували, більшість з них вже провернулись у трунах. В окупованих містах залишились здебільшого асоціальні особистості та люди похилого віку, — підкреслив Лисогор.

Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних

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Російські сили ППО умисно збили одну ракет над пляжем, де відпочивали сотні цивільних. Факт нового російського злочину підтверджує аудіоперехоплення, яке опублікували у соцмережі Х.

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