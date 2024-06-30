РФ набирає "добровольців" для боротьби з українськими БПЛА у окупованому Луганську

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни почали набирати “добровольців” для боротьби з українськими безпілотниками, які суттєво впливають на ситуацію не тільки на лінії фронту, а й глибоко у тилу.

Окупанти РФ пропонують “добровольцям“ по 3 тис дол щомісяця

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що окупанти пропонують кандидатам 261 тис. рублів на місяць (понад 3000 доларів) та офіційне працевлаштування.

Водночас від них вимагається досвід служби в ППО або на зенітних установках, або вміння поводитися з великокаліберними кулеметами.

Голова ОВА зазначає, що поки не зрозуміло, де окупанти таких знайдуть.

Усіх більш-менш кваліфікованих фахівців давно мобілізували, більшість з них вже провернулись у трунах. В окупованих містах залишились здебільшого асоціальні особистості та люди похилого віку, — підкреслив Лисогор. Поширити

Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних

23 червня ЗСУ атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму за допомогою американських ракет ATACMS.

Російські сили ППО умисно збили одну ракет над пляжем, де відпочивали сотні цивільних. Факт нового російського злочину підтверджує аудіоперехоплення, яке опублікували у соцмережі Х.

Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024

Бесіда відбулася у закритому чаті між російськими окупантами. Запис оприлюднений у соцмережі, підтвердив, що ЗСУ не цілилися на цивільний об’єкт, а силам ППО РФ все одно, скільки осіб загине в результаті їхньої “роботи”.