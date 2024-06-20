Прокремлівські воєнні блогери масово скаржаться у власних Telegram-каналах на тотальну перевагу з боку українських військових у кількості та якості використання БпЛА над окупаційною армією РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні.

Окупанти визнають тотальну перевагу ЗСУ за кількістю та якістю використання БпЛА

Співвідношення БПЛА на фронті зараз приблизно 1 до 6. Не на нашу користь. Це приблизно. Можливо більше, але точно не менше. І тенденція тільки до збільшення розриву, - заявляє один з кремлівських воєнблогерів. Поширити

За його словами, причиною зростаючої переваги українських військових у дронах над російськими окупантами є неповороткість та повільність бюрократичної машини країни-агресорки.

При цьому він зазначив, що Україна проявляє дуже гнучкий підхід, адже велика кількість приватних майстерень отримує фінансування від держави і надає відповідні результати, які вже з кількості перейшли у якість.

У нас же купа перспективних проєктів встала або через бюрократію, або через відсутність фінансування. З цим потрібно щось робити. При чому дуже швидко. Інакше безнадійно відстанемо, - заявляє російський воєнний блогер. Поширити

Для ілюстрації рівня "проблеми" він наводить слова свого знайомого, який вирушив помирати в український Вовчанськ.

За словами окупанта, за один світловий день тільки по одній його позиції прилетіло 245 FPV-дронів Сил оборони.

Що відомо про поточну ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу станом на 13:00, від початку доби українські військові вже 58 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Найбільша ворожа активність зафіксована в районах Покровська та у напрямку Краматорська на Донеччині.

На Харківщині відбито одну ворожу атаку в районі села Тихе поблизу Вовчанська.

У напрямку Куп’янська точились 7 боїв поблизу Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного.

Українським військовим вдалось відбити вже 2 спроби ворожих атак.

В районі Лимана було зупинено спроби наступу окупаційної армії РФ в районі Невського.

Ворожі атаки фіксуються поблизу Сергіївки.

У напрямку Краматорська ворог зосереджує наступальні зусилля поблизу Калинівки та Часового Яру.

Тут російські окупанти 7 разів безуспішно намагались витіснити ЗСУ з поточних позицій.

Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.

У напрямку Покровська від початку доби зафіксовано 19 ворожих атак в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої.

Українськими військовими було відбито 11 атак російських окупантів. Ще 8 ворожих спроб наступу тривають.

Найбільш запеклі бої точаться біля Новоолександрівки.

У напрямку Курахового українськими військовими було відбито 8 ворожих спроб атак.

Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще продовжуються.