Прокремлівські воєнні блогери масово скаржаться у власних Telegram-каналах на тотальну перевагу з боку українських військових у кількості та якості використання БпЛА над окупаційною армією РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні.
Головні тези:
- ЗСУ мають значну перевагу у використанні дронів над окупаційною армією РФ.
- Більшість протистоянь між сторонами фіксуються в різних районах Донецької та Луганської областей.
- Українські військові успішно відбивають ворожі атаки та тримають свої позиції на фронті.
- За словами воєнного блогера, причиною переваги українських військових є гнучкий підхід та підтримка приватних майстерень у виготовленні дронів.
- Необхідно пришвидшити розробку та впровадження нових технологій для збереження переваги українських ЗСУ у дронах.
Окупанти визнають тотальну перевагу ЗСУ за кількістю та якістю використання БпЛА
За його словами, причиною зростаючої переваги українських військових у дронах над російськими окупантами є неповороткість та повільність бюрократичної машини країни-агресорки.
При цьому він зазначив, що Україна проявляє дуже гнучкий підхід, адже велика кількість приватних майстерень отримує фінансування від держави і надає відповідні результати, які вже з кількості перейшли у якість.
Для ілюстрації рівня "проблеми" він наводить слова свого знайомого, який вирушив помирати в український Вовчанськ.
За словами окупанта, за один світловий день тільки по одній його позиції прилетіло 245 FPV-дронів Сил оборони.
Що відомо про поточну ситуацію на фронті
За інформацією Генштабу станом на 13:00, від початку доби українські військові вже 58 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Найбільша ворожа активність зафіксована в районах Покровська та у напрямку Краматорська на Донеччині.
На Харківщині відбито одну ворожу атаку в районі села Тихе поблизу Вовчанська.
У напрямку Куп’янська точились 7 боїв поблизу Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного.
Українським військовим вдалось відбити вже 2 спроби ворожих атак.
В районі Лимана було зупинено спроби наступу окупаційної армії РФ в районі Невського.
Ворожі атаки фіксуються поблизу Сергіївки.
У напрямку Краматорська ворог зосереджує наступальні зусилля поблизу Калинівки та Часового Яру.
Тут російські окупанти 7 разів безуспішно намагались витіснити ЗСУ з поточних позицій.
Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.
У напрямку Покровська від початку доби зафіксовано 19 ворожих атак в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої.
Українськими військовими було відбито 11 атак російських окупантів. Ще 8 ворожих спроб наступу тривають.
Найбільш запеклі бої точаться біля Новоолександрівки.
У напрямку Курахового українськими військовими було відбито 8 ворожих спроб атак.
Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще продовжуються.
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