Прокремлевские военные блогеры массово жалуются в собственных Telegram-каналах на тотальное преимущество со стороны украинских военных в количестве и качестве использования БПЛА над оккупационной армией РФ в развязанной Кремлем преступной войне.
Главные тезисы
- Российские Военные блогеры отмечают значительное преимущество украинских военных в использовании дронов над оккупационной армией РФ.
- Гибкий подход и поддержка частных мастерских в изготовлении дронов считаются основными причинами успеха ВСУ.
- Необходимость в ускоренной разработке и внедрении новых технологий для сохранения преимущества украинских военных в дронах становится все более актуальной.
- В различных районах Донецкой и Луганской областей украинские военные успешно отражают вражеские атаки.
- Оккупационная армия РФ признает растущее преимущество ВСУ по количеству и качеству использования дронов и высказывает тревогу по поводу разрыва.
Оккупанты признают тотальное преимущество ВСУ по количеству и качеству использования БпЛА
По его словам, причиной растущего преимущества украинских военных в дронах над российскими оккупантами является неповоротливость и медлительность бюрократической машины страны-агрессорки.
При этом он отметил, что Украина проявляет очень гибкий подход, ведь большое количество частных мастерских получает финансирование от государства и дает соответствующие результаты, уже из количества перешедшие в качество.
Для иллюстрации уровня "проблемы" он приводит слова своего знакомого, отправившегося умирать в украинский Волчанск.
По словам оккупанта, за один световой день только по одной его позиции прилетело 245 FPV-дронов Сил обороны.
Что известно о текущей ситуации на фронте
По информации Генштаба на 13:00, с начала суток украинские военные уже 58 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Наибольшая враждебная активность зафиксирована в районах Покровска и в направлении Краматорска Донецкой области.
На Харьковщине отражена одна вражеская атака в районе села Тихое близ Волчанска.
В направлении Купянска шли 7 боев вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного.
Украинским военным удалось отразить уже 2 попытки вражеских атак.
В районе Лимана были пресечены попытки наступления оккупационной армии РФ в районе Невского.
Вражеские атаки фиксируются вблизи Сергеевки.
В направлении Краматорска враг сосредотачивает наступательные усилия вблизи Калиновки и Временного Яра.
Здесь российские оккупанты 7 раз безуспешно пытались вытеснить ВСУ с текущих позиций.
Шесть боеприкосновений продолжаются вблизи Клещиевки, Нового, Торецкого и Ивановского.
В направлении Покровска с начала суток зафиксировано 19 вражеских атак в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой.
Украинскими военными были отбиты 11 атак российских окупантов. Еще 8 вражеских попыток наступления продолжаются.
Наиболее ожесточенные бои идут у Новоалександровки.
В направлении Курахового украинскими военными были отражены 8 вражеских попыток атак.
Вблизи Красногоровки и Паросковьевки три боеприкосновения еще продолжаются.
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