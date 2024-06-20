Российские оккупанты жалуются на тотальное преимущество ВСУ в дронах
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты жалуются на тотальное преимущество ВСУ в дронах

Российские оккупанты жалуются на тотальное преимущество ВСУ в дронах
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Источник:  online.ua

Прокремлевские военные блогеры массово жалуются в собственных Telegram-каналах на тотальное преимущество со стороны украинских военных в количестве и качестве использования БПЛА над оккупационной армией РФ в развязанной Кремлем преступной войне.

Главные тезисы

  • Российские Военные блогеры отмечают значительное преимущество украинских военных в использовании дронов над оккупационной армией РФ.
  • Гибкий подход и поддержка частных мастерских в изготовлении дронов считаются основными причинами успеха ВСУ.
  • Необходимость в ускоренной разработке и внедрении новых технологий для сохранения преимущества украинских военных в дронах становится все более актуальной.
  • В различных районах Донецкой и Луганской областей украинские военные успешно отражают вражеские атаки.
  • Оккупационная армия РФ признает растущее преимущество ВСУ по количеству и качеству использования дронов и высказывает тревогу по поводу разрыва.

Оккупанты признают тотальное преимущество ВСУ по количеству и качеству использования БпЛА

Соотношение БПЛА на фронте сейчас примерно 1 к 6. Не в нашу пользу. Это примерно. Может быть больше, но точно не меньше. И тенденция только к увеличению разрыва, – заявляет один из кремлевских военблогеров.

По его словам, причиной растущего преимущества украинских военных в дронах над российскими оккупантами является неповоротливость и медлительность бюрократической машины страны-агрессорки.

При этом он отметил, что Украина проявляет очень гибкий подход, ведь большое количество частных мастерских получает финансирование от государства и дает соответствующие результаты, уже из количества перешедшие в качество.

У нас же куча перспективных проектов встала либо из-за бюрократии, либо из-за отсутствия финансирования. С этим нужно что-то делать. Причем очень быстро. Иначе безнадежно отстанем, – заявляет российский военный блогер.

Для иллюстрации уровня "проблемы" он приводит слова своего знакомого, отправившегося умирать в украинский Волчанск.

По словам оккупанта, за один световой день только по одной его позиции прилетело 245 FPV-дронов Сил обороны.

Что известно о текущей ситуации на фронте

По информации Генштаба на 13:00, с начала суток украинские военные уже 58 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Наибольшая враждебная активность зафиксирована в районах Покровска и в направлении Краматорска Донецкой области.

На Харьковщине отражена одна вражеская атака в районе села Тихое близ Волчанска.

В направлении Купянска шли 7 боев вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного.

Украинским военным удалось отразить уже 2 попытки вражеских атак.

В районе Лимана были пресечены попытки наступления оккупационной армии РФ в районе Невского.

Вражеские атаки фиксируются вблизи Сергеевки.

В направлении Краматорска враг сосредотачивает наступательные усилия вблизи Калиновки и Временного Яра.

Здесь российские оккупанты 7 раз безуспешно пытались вытеснить ВСУ с текущих позиций.

Шесть боеприкосновений продолжаются вблизи Клещиевки, Нового, Торецкого и Ивановского.

В направлении Покровска с начала суток зафиксировано 19 вражеских атак в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой.

Украинскими военными были отбиты 11 атак российских окупантов. Еще 8 вражеских попыток наступления продолжаются.

Наиболее ожесточенные бои идут у Новоалександровки.

В направлении Курахового украинскими военными были отражены 8 вражеских попыток атак.

Вблизи Красногоровки и Паросковьевки три боеприкосновения еще продолжаются.

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