Дроны и РЭБ. Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной

На выставке Eurosatory французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины.
Главные тезисы
- Thales подписала три соглашения с Украиной о производстве средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи и радаров противовоздушной обороны.
- Создание совместного предприятия и разработка беспилотного летательного аппарата для перевозки боеприпасов — в планах Thales в Украине.
- Компания Thales, являющаяся европейским лидером по производству радаров ПВО, усиливает украинскую ПВО радарными системами Control Master 200.
- Украина заказала у Thales вторую радарную систему Control Master 200 для усиления своей противовоздушной обороны.
- Control Master 200 обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели, обеспечивая координацию средств ПВО всех типов.
Thales подписала три контракта с Украиной
Два соглашения французской компании касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее — концерн "Укроборонпром").
Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которой Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытание и специализированную подготовку оборудования в Украине.
В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить и стрелять боеприпасы.
Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала.
Thales — компания, совместно контролируемая французским государством и производителем истребителей Dassault Aviation — является европейским лидером по производству радаров ПВО и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.
В 2023 году Украина заключила с компанией меморандум по поставкам двух радаров GM-200.
Украина активно ищет пути усиления противовоздушной обороны
Согласно данным издания Le Monde, Киев уже заказал у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200, чтобы усилить украинскую ПВО.
Как удалось узнать журналистам, заказ уже оформило Министерство обороны Украины.
Control Master 200 уже показал свою эффективность. Пока стоимость новой покупки неизвестна.
ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad), — объясняют представители Thales.
Кроме того, отмечается, что французская система состоит из:
радара воздушного наблюдения Ground Master 200,
системы радиосвязи,
центра управления ControlView,
портативного терминала распределения вооружения
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