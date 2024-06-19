Дроны и РЭБ. Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной

На выставке Eurosatory французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Thales подписала три контракта с Украиной

Два соглашения французской компании касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее — концерн "Укроборонпром").

Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет вовлечено в производство средств радиоэлектронной борьбы, оборудование тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны. Поделиться

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которой Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытание и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить и стрелять боеприпасы.

Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала.

Thales — компания, совместно контролируемая французским государством и производителем истребителей Dassault Aviation — является европейским лидером по производству радаров ПВО и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.

В 2023 году Украина заключила с компанией меморандум по поставкам двух радаров GM-200.

Украина активно ищет пути усиления противовоздушной обороны

Согласно данным издания Le Monde, Киев уже заказал у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200, чтобы усилить украинскую ПВО.

Как удалось узнать журналистам, заказ уже оформило Министерство обороны Украины.

Первый такой радар Киев получил еще в прошлом году. Поделиться

Control Master 200 уже показал свою эффективность. Пока стоимость новой покупки неизвестна.

ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad), — объясняют представители Thales.

Кроме того, отмечается, что французская система состоит из: