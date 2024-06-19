Дрони та РЕБ. Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з Україною

На виставці Eurosatory французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українською оборонною промисловістю під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Головні тези:
- Thales підписала три угоди з Україною на виробництво засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку та радарів протиповітряної оборони.
- Угоди є частиною контрактів, спрямованих на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України.
- Thales планує створити спільне підприємство в Україні та розробити безпілотний літальний апарат для перевезення боєприпасів.
- Україна активно шукає шляхи посилення протиповітряної оборони та вже замовила у Thales радарну систему Control Master 200 для укріплення української ППО.
- Control Master 200 Thales дозволяє виявляти та відстежувати низькі та висотні цілі, забезпечуючи координацію засобів ППО усіх типів.
Thales підписала три контракти з Україною
Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (раніше — концерн "Укроборонпром").
Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.
В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.
Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу.
Thales — компанія, яку спільно контролюють французька держава і виробник винищувачів Dassault Aviation — є європейським лідером з виробництва радарів ППО і третім у світі після Lockheed Martin та Raytheon.
У 2023 році Україна уклала з компанією меморандум щодо постачання двох радарів GM-200.
Україна активно шукає шляхи посилення протиповітряної оборони
Згідно з даними видання Le Monde, Київ уже замовив у французької компанії Thales другу радарну систему Control Master 200, щоб посилити українську ППО.
Як вдалося дізнатися журналістам, замовлення уже оформило Міністерство оборони України.
Control Master 200 уже продемонстрував свою ефективність. Поки вартість нової покупки невідомо.
ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad), — пояснюють представники Thales.
Окрім того, наголошується, що французька система складається з:
радару повітряного спостереження Ground Master 200,
системи радіозв'язку,
центру управління ControlView,
портативного термінала розподілу озброєння.
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