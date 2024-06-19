Дрони та РЕБ. Французька збройова компанія Thales підписала три угоди з Україною

На виставці Eurosatory французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українською оборонною промисловістю під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Thales підписала три контракти з Україною

Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (раніше — концерн "Укроборонпром").

Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони. Поширити

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу.

Thales — компанія, яку спільно контролюють французька держава і виробник винищувачів Dassault Aviation — є європейським лідером з виробництва радарів ППО і третім у світі після Lockheed Martin та Raytheon.

У 2023 році Україна уклала з компанією меморандум щодо постачання двох радарів GM-200.

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Згідно з даними видання Le Monde, Київ уже замовив у французької компанії Thales другу радарну систему Control Master 200, щоб посилити українську ППО.

Як вдалося дізнатися журналістам, замовлення уже оформило Міністерство оборони України.

Перший такий радар Київ отримав ще минулого року. Поширити

Control Master 200 уже продемонстрував свою ефективність. Поки вартість нової покупки невідомо.

ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad), — пояснюють представники Thales.

Окрім того, наголошується, що французька система складається з: