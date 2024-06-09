Згідно з даними видання Le Monde, Київ уже замовив у французької компанії Thales другу радарну систему Control Master 200, щоб посилити українську ППО.

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Як вдалося дізнатися журналістам, замовлення уже оформило Міністерство оборони України.

Що важливо розуміти, перший такий радар Київ отримав ще минулого року.

Control Master 200 уже продемонстрував свою ефективність. Поки вартість нової покупки невідомо.

ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad), — пояснюють представники Thales. Поширити

Окрім того, наголошується, що французька система складається з:

радару повітряного спостереження Ground Master 200,

системи радіозв'язку,

центру управління ControlView,

портативного термінала розподілу озброєння.

Фото: wikipedia.org

Що ще відомо про Ground Master 200

Ground Master 200 — це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці.

Завдяки йому воїни мають можливість літальні апарати ворога на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів.

При цьому неважливо, летять цілі на малій швидкості і низькій висоті, як безпілотники, чи на великій висоті, як літаки, — кажуть у Thales. Поширити

За словами представники компанії, Ground Master 200 ефективно захищає від ракет і артилерійського вогню, оскільки попереджає наземні війська про обстріл з боку ворога.

Журналісти також вказують на те, що операторами Ground Master 200 станом на сьогодні є Норвегія, а також ОАЕ.

Офіційний Київ уперше підписав угоду про придбання GM 200 у лютому 2023 року.