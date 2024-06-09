Згідно з даними видання Le Monde, Київ уже замовив у французької компанії Thales другу радарну систему Control Master 200, щоб посилити українську ППО.
Головні тези:
- Control Master 200 виявляє та відстежує різні типи цілей в усіх середовищах, допомагаючи координувати заходи протиповітряної оборони.
- Ground Master 200 - радар середнього радіусу дії, який дозволяє виявляти та боротися з літальними апаратами ворога на великій відстані.
- Радар працює ефективно як у випадку літаків на великій висоті, так і безпілотників на малій швидкості і низькій висоті.
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Як вдалося дізнатися журналістам, замовлення уже оформило Міністерство оборони України.
Що важливо розуміти, перший такий радар Київ отримав ще минулого року.
Control Master 200 уже продемонстрував свою ефективність. Поки вартість нової покупки невідомо.
Окрім того, наголошується, що французька система складається з:
радару повітряного спостереження Ground Master 200,
системи радіозв'язку,
центру управління ControlView,
портативного термінала розподілу озброєння.
Що ще відомо про Ground Master 200
Ground Master 200 — це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці.
Завдяки йому воїни мають можливість літальні апарати ворога на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів.
За словами представники компанії, Ground Master 200 ефективно захищає від ракет і артилерійського вогню, оскільки попереджає наземні війська про обстріл з боку ворога.
Журналісти також вказують на те, що операторами Ground Master 200 станом на сьогодні є Норвегія, а також ОАЕ.
Офіційний Київ уперше підписав угоду про придбання GM 200 у лютому 2023 року.
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