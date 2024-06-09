Согласно данным издания Le Monde, Киев уже заказал у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200, чтобы усилить украинскую ПВО.
Главные тезисы
- Control Master 200 обнаруживает и отслеживает разные типы целей, помогая координировать меры противовоздушной обороны.
- Ground Master 200 – радар среднего радиуса действия, позволяющий обнаруживать и бороться с летательными аппаратами врага на большом расстоянии.
- Радар работает эффективно как в случае самолетов на большой высоте, так и беспилотников на малой скорости и низкой высоте.
Украина активно ищет пути усиления противовоздушной обороны
Как удалось узнать журналистам, заказ уже оформило Министерство обороны Украины.
Что важно понимать, первый такой радар Киев получил еще в прошлом году.
Control Master 200 уже показал свою эффективность. Пока стоимость новой покупки неизвестна.
Кроме того, указано, что французская система состоит из:
радара воздушного наблюдения Ground Master 200,
системы радиосвязи,
центра управления ControlView,
портативного терминала распределения вооружения.
Что еще известно о Ground Master 200
Ground Master 200 — это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике.
Благодаря ему воины имеют возможность выявлять летательные аппараты врага на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров.
По словам представителей компании, Ground Master 200 эффективно защищает от ракет и артиллерийского огня, поскольку предупреждает наземные войска об обстреле со стороны врага.
Журналисты также указывают на то, что операторами Ground Master 200 на сегодняшний день являются Норвегия, а также ОАЭ.
Официальный Киев впервые подписал соглашение о приобретении GM 200 в феврале 2023 года.
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