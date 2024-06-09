Согласно данным издания Le Monde, Киев уже заказал у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200, чтобы усилить украинскую ПВО.

Украина активно ищет пути усиления противовоздушной обороны

Как удалось узнать журналистам, заказ уже оформило Министерство обороны Украины.

Что важно понимать, первый такой радар Киев получил еще в прошлом году.

Control Master 200 уже показал свою эффективность. Пока стоимость новой покупки неизвестна.

ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad), — объясняют представители Thales. Поделиться

Кроме того, указано, что французская система состоит из:

радара воздушного наблюдения Ground Master 200,

системы радиосвязи,

центра управления ControlView,

портативного терминала распределения вооружения.

Фото: wikipedia.org

Что еще известно о Ground Master 200

Ground Master 200 — это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике.

Благодаря ему воины имеют возможность выявлять летательные аппараты врага на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров.

При этом неважно, летят цели на малой скорости и низкой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как самолеты, — говорят в Thales. Поделиться

По словам представителей компании, Ground Master 200 эффективно защищает от ракет и артиллерийского огня, поскольку предупреждает наземные войска об обстреле со стороны врага.

Журналисты также указывают на то, что операторами Ground Master 200 на сегодняшний день являются Норвегия, а также ОАЭ.

Официальный Киев впервые подписал соглашение о приобретении GM 200 в феврале 2023 года.