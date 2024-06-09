Le Monde узнало о тайном контракте между Украиной и Францией
Категория
Украина
Дата публикации

Le Monde узнало о тайном контракте между Украиной и Францией

Украина и Франция
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Источник:  Le Monde

Согласно данным издания Le Monde, Киев уже заказал у французской компании Thales вторую радарную систему Control Master 200, чтобы усилить украинскую ПВО.

Главные тезисы

  • Control Master 200 обнаруживает и отслеживает разные типы целей, помогая координировать меры противовоздушной обороны.
  • Ground Master 200 – радар среднего радиуса действия, позволяющий обнаруживать и бороться с летательными аппаратами врага на большом расстоянии.
  • Радар работает эффективно как в случае самолетов на большой высоте, так и беспилотников на малой скорости и низкой высоте.

Украина активно ищет пути усиления противовоздушной обороны

Как удалось узнать журналистам, заказ уже оформило Министерство обороны Украины.

Что важно понимать, первый такой радар Киев получил еще в прошлом году.

Control Master 200 уже показал свою эффективность. Пока стоимость новой покупки неизвестна.

ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad), — объясняют представители Thales.

Кроме того, указано, что французская система состоит из:

  • радара воздушного наблюдения Ground Master 200,

  • системы радиосвязи,

  • центра управления ControlView,

  • портативного терминала распределения вооружения.

Фото: wikipedia.org

Что еще известно о Ground Master 200

Ground Master 200 — это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике.

Благодаря ему воины имеют возможность выявлять летательные аппараты врага на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров.

При этом неважно, летят цели на малой скорости и низкой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как самолеты, — говорят в Thales.

По словам представителей компании, Ground Master 200 эффективно защищает от ракет и артиллерийского огня, поскольку предупреждает наземные войска об обстреле со стороны врага.

Журналисты также указывают на то, что операторами Ground Master 200 на сегодняшний день являются Норвегия, а также ОАЭ.

Официальный Киев впервые подписал соглашение о приобретении GM 200 в феврале 2023 года.

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