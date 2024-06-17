Окупанти надрукують для українських школярів з ТОТ посібник з історії "Новоросії"

Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії», в якому доводитимуть існування якоїсь окремої російської цивілізації.
Головні тези:
- Окупанти намагаються переписати історію та створити паралельну реальність для промивання мізків населенню ТОТ.
- Росіяни цікавляться викладанням пропагандистських матеріалів стосовно існування України та російської державності.
- Українські школярі змушені брати участь у патріотичних флешмобах та конкурсах, присвячених Росії, на тимчасово окупованих територіях.
- Ситуація з примусовим викладанням та участю у пропагандистських заходах є доказом втручання окупантів у виховний процес в Україні.
У нових “посібниках“ РФ знову перепише історію та заперечить існування України
Росіяни продовжують переписувати історію й створювати паралельну реальність, аби промивати мізки населенню тимчасово окупованих територій.
У Росії планують випустити посібник з «історії новоросії: від давніх-давен до наших днів.
В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.
Зазначається, що, в традиціях росіян, існування інших народів буде відкидатись.
Водночас російські вчителі з ТОТ проходять навчання, аби надалі читати курс студентам фейкових вишів та учням старших класів «основи російської державності» — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, в яких заперечується існування України.
Центр національного спротиву закликав повідомляти про таких «педагогів», які займаються промиванням мізків українських дітей.
Пропагандисти РФ вигадали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб
Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.
Так, діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.
До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.
Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.
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