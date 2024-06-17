Окупанти надрукують для українських школярів з ТОТ посібник з історії "Новоросії"

Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії», в якому доводитимуть існування якоїсь окремої російської цивілізації.

У нових “посібниках“ РФ знову перепише історію та заперечить існування України

Росіяни продовжують переписувати історію й створювати паралельну реальність, аби промивати мізки населенню тимчасово окупованих територій.

У Росії планують випустити посібник з «історії новоросії: від давніх-давен до наших днів.

В ньому ворог буде доводити існування якоїсь окремої російської цивілізації і її права на захоплені землі.

Зазначається, що, в традиціях росіян, існування інших народів буде відкидатись.

Водночас російські вчителі з ТОТ проходять навчання, аби надалі читати курс студентам фейкових вишів та учням старших класів «основи російської державності» — пропагандистські лекції з антизахідною риторикою, в яких заперечується існування України.

Центр національного спротиву закликав повідомляти про таких «педагогів», які займаються промиванням мізків українських дітей.

Зауважимо, що автори підручників стануть воєнними злочинцями й понесуть відповідальність — підкреслюється у дописі. Поширити

Пропагандисти РФ вигадали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.

Так, діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.

До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.