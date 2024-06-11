Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації

ТОТ
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окуповані території України прибула нова партія “волонтерів”, які мають серед іншого збирати інформацію серед місцевого населення для ворога.

Головні тези:

  • Центр національного спротиву попереджає, що будь-які “волонтерські процеси” Росії є лише показовими та пропагандистськими.
  • Участь у пропагандистських заходах на окупованих територіях призводить до відповідальності перед законом за злочинні дії та сприяє дестабілізації ситуації в регіоні.
  • Пропагандисти організували “патріотичний” флешмоб для українських школярів на окупованих територіях, примушуючи їх співати пісні про Росію.
  • Російські пропагандисти використовують дітей для поглиблення пропаганди та маніпуляцій на окупованих територіях.

Російські “соціальні робітники“ збирають інформацію від пенсіонерів на окупованих територіях України

Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.

Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:

  • хто ще не має паспорта рф; 

  • хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;

  • перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.

Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди. Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.

Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.

Так, з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.

До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.

Кожен регіон отримав план з участі дітей, який тепер має виконати. Відповідальними є департаменти освіти при окупаційних адміністраціях, які далі спускають план участі до шкіл.

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