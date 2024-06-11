Росіяни використовують "соцпрацівників" на ТОТ для збору конфіденційної інформації

На тимчасово окуповані території України прибула нова партія “волонтерів”, які мають серед іншого збирати інформацію серед місцевого населення для ворога.

Російські “соціальні робітники“ збирають інформацію від пенсіонерів на окупованих територіях України

Так звані соціальні робітники, які складаються з активістів партії російського диктатора Володимира Путіна “Єдина Росія“ , по приїзду на ТОТ отримують інструкції щодо збору інформації серед пенсіонерів.

Зокрема, під час відвідин, вони мають дізнаватись:

хто ще не має паспорта рф;

хто підтримує зв’язок з родичами на вільних територіях;

перелік потенційно не лояльних до окупаційної влади.

Центр національного спротиву зауважує, що у Росії будь-які “волонтерські процеси” є показовими й використовуються з метою пропаганди. Відтак, кожен учасник таких процесів є ворогом, а отже понесе відповідальність за свої злочини.

Російські пропагандисти придумали для українських школярів з ТОТ "патріотичний" флешмоб

Окупанти вигадали новий пропагандистський флешмоб на тимчасово захоплених територіях України, до якого примусово залучають місцевих школярів.

Так, з 12 червня діти мають співати пісні про Росію в межах нацистського конкурсу “пісні про рідну країну”.

До участі примусово залучають дітей з ТОТ, адже саме їх пісні стануть основним лейтмотивом пропаганди про “російські території”.