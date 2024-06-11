Россияне используют "соцработников" на ВТО для сбора конфиденциальной информации

На временно оккупированные территории Украины прибыла новая партия "волонтеров", которые должны собирать информацию среди местного населения для врага.

Российские "социальные рабочие" собирают информацию от пенсионеров на оккупированных территориях Украины

Так называемые социальные рабочие, состоящие из активистов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия", по приезду на ТОТ получают инструкции по сбору информации среди пенсионеров.

В частности, во время посещения они должны узнавать:

кто еще не имеет паспорта РФ;

кто поддерживает связь с родственниками на свободных территориях;

список потенциально не лояльных к оккупационным властям.

Центр национального сопротивления отмечает, что в России любые “волонтерские процессы” показательны и используются в целях пропаганды. Следовательно, каждый участник таких процессов является врагом, а значит, понесет ответственность за свои преступления.

Российские пропагандисты придумали для украинских школьников с ТОТ "патриотический" флешмоб

Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.

Так, с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.

К участию принудительно привлекают детей из ТОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о русских территориях.