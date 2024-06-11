Россияне используют "соцработников" на ВТО для сбора конфиденциальной информации

На временно оккупированные территории Украины прибыла новая партия "волонтеров", которые должны собирать информацию среди местного населения для врага.
Главные тезисы
- Центр национального сопротивления предупреждает, что любые "волонтерские процессы" России только показательны и пропагандистские.
- Участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированных территориях приводит к ответственности перед законом за преступные действия и способствует дестабилизации ситуации в регионе.
- Пропагандисты организовали "патриотический" флешмоб для украинских школьников на оккупированных территориях, заставляя их петь песни о России.
- Российские пропагандисты используют детей для углубления пропаганды и манипуляций на оккупированных территориях.
Российские "социальные рабочие" собирают информацию от пенсионеров на оккупированных территориях Украины
Так называемые социальные рабочие, состоящие из активистов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия", по приезду на ТОТ получают инструкции по сбору информации среди пенсионеров.
В частности, во время посещения они должны узнавать:
кто еще не имеет паспорта РФ;
кто поддерживает связь с родственниками на свободных территориях;
список потенциально не лояльных к оккупационным властям.
Центр национального сопротивления отмечает, что в России любые “волонтерские процессы” показательны и используются в целях пропаганды. Следовательно, каждый участник таких процессов является врагом, а значит, понесет ответственность за свои преступления.
Российские пропагандисты придумали для украинских школьников с ТОТ "патриотический" флешмоб
Оккупанты придумали новый пропагандистский флешмоб на временно захваченных территориях Украины, к которому принудительно привлекают местных школьников.
Так, с 12 июня дети должны петь песни о России в рамках нацистского конкурса песни о родной стране.
К участию принудительно привлекают детей из ТОТ, ведь именно их песни станут основным лейтмотивом пропаганды о русских территориях.
Каждый регион получил план по участию детей, который теперь должен выполнить. Ответственными являются департаменты образования при оккупационных администрациях, которые спускают план участия в школы.
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